強颱凱米「離宜花剩50公里」　粉專：持續猛烈雨勢正要開始

▲強颱凱米步步進逼，今晚將登陸，風雨將更劇烈 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱凱米步步進逼，中央氣象署預估今晚登陸台灣宜蘭或花蓮一帶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，凱米颱風距離宜花陸地僅剩50公里，是否打轉、往下墜等不規則走勢，會決定登陸的地點，持續性的猛烈雨勢正要開始。

氣象署預報員劉宇其表示，颱風中心附近對流雲系發展紮實，眼牆所在區域也是風雨劇烈的地方，往西移動速度比預期快，不排除可能打轉或擺盪，以至於速度減慢，今天傍晚中心附近比較強的風雨區域影響到宜蘭、花蓮。

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他說，今深夜到明天清晨通過台灣北部上空，全台降雨變得明顯，尤其東部、南部、宜蘭及花蓮山區有超大豪雨，其他地方山區也有大豪雨，平地有大雨或豪雨發生，澎湖也有局部性大雨，降雨持續到明日白天。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱米還在增強中，凱米颱風距離宜花陸地僅剩50公里，開始與中央山脈產生互動，短時間內密切觀察是否打轉、往下墜等不規則走勢，會決定登陸的地點（宜蘭蘇澳至花蓮市）。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，屏東山區時雨量已破百，持續性的猛烈雨是才正要開始。依據氣象署觀測資料顯示，今日到下午3時30分止，宜蘭太平山(1)測站累積雨量達到498毫米，宜蘭翠峰湖、太平山測站均突破400毫米。