被小學生抓包開會打手遊　日本73歲地方民代辭職

▲《LINE：Disney Tsum Tsum》是由LINE開發及推出的一款適用於iOS及Android系統的免費手機遊戲。（圖／取自Apple App Store網頁）

中央社東京電

日本宮城縣大河原町一名議員日前在議會全體會議上玩手機遊戲，被前來參訪的小學生發現。大河原町議會今天（24日）通過勸告當事人辭職的決議案，而這名議員今天已經請辭。

仙台放送、朝日新聞報導，一群小六學生6月10日到町議會全體會議參訪時，發現有議員在桌子下方使用智慧型手機玩手遊迪士尼Tsum Tsum（ディズニー ツムツム），其中5名小學生在參觀後的心得報告中提到「議員用智慧型手機玩遊戲」，此事因而曝光。

當時旁聽的小六學生在心得報告中寫道，「我不知道為何有議員在討論途中玩Disney Tsum Tsum」、「有人在玩Disney Tsum Tsum」等，還有學生在心得報告中點出是哪名議員在玩手遊。這群學生參訪之際，町議會正好在進行訊答。

此外，還有小學生在心得報告中說，有議員在打瞌睡以及態度差勁等。大河原町議會議長岡崎隆事後表示，「之後將嚴正指導，不管是否在玩Tsum Tsum，必須好好拿出議場該有的樣子」。

被小學生發現玩手遊的議員為佐藤貴久，現年73歲，當過5屆議員，曾任大河原町議會議長。 大河原町議會在這件事情曝光後召開全體會議追究此事，並於今天通過決議案勸告佐藤辭職。

佐藤今天面對媒體時對於損害議會信譽再度致歉。他也表示，後援會曾鼓勵他繼續擔任議員，但他以「家人生命受到威脅」為由，認為自己「無法繼續擔任議員」，因而決定辭職。 佐藤在召開全體會議之前提出辭呈，今天卸下議員職務。