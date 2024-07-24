不是三色豆！「超市剩1綠菜」沒人搶　網驚呆

▲綠色蔬菜就剩香菜沒人搶買。（圖／翻攝Threads）



網搜小組／劉維榛報導

許多人昨天就提早搶購物資，而一名網友笑稱，抵達超市時，冷藏櫃幾乎空一片，其中綠色蔬菜只剩下「香菜」，讓他哭笑不得直呼「大家到底多討厭？」文章引發千人討論，「我寧願餓死，也不要吃香菜」，還有人點名也絕不買三色豆，「估計還會有終極三色豆陪伴香菜！」

一名網友在《Threads》表示，昨日去超市採買颱風物資時，冷藏櫃商品幾乎全空，而綠色蔬菜唯一只剩「香菜」還在架上，讓原PO不禁笑虧「大家到底多討厭？」

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文章曝光後，一票網友也大喊無法接受，「我家這裡只剩芹菜哈哈」、「就算全部只剩香菜，我也不買」、「就算世界末日，我也不會吃香菜的」、「颱風天煮香菜火鍋多讚啊，還在架上沒人搶對我來說是福音」、「我寧願餓死，也不要吃香菜」、「香菜加肉燥飯，就是絕配，我全要了」、「真的所有蔬菜都買光，就只剩香菜」。

其他人則回應，「我家這裡是可憐的紅蘿蔔」、「我家這邊剩下山藥跟辣椒」、「我家這邊剩很多白蘿蔔」、「我家這裡是剩九層塔」；還有人點名最無法接受的食物就是三色豆，「可以去冷凍櫃看，三色豆不管在哪個地區，都是寧願餓死都沒人要的」、「估計還會有終極三色豆陪伴香菜」。