凱米發威！花蓮市7公尺大榕樹不敵風雨倒塌　影響交通

▲▼花蓮市自23日晚間至24日上午已有多處路樹傾倒阻礙交通。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

颱風凱米襲台，颱風的暴風圈正逐漸進入台灣本島陸地，外圍環流挾帶強勁風雨，花蓮市自昨晚起傳出多起路樹傾倒災情，清潔隊立即清掃排除，以免影響交通動線。市長魏嘉彥持續關心抽水站戒備狀況，同時提醒民眾留意颱風動態，做好防颱準備。

目前凱米強度已成強颱，挾帶的強大風雨不容小覷，凱米暴風圈在今天清晨觸陸後，風雨顯著增強，預計今天到明天將是颱風影響最劇烈的時候。昨天下午一級開設災害應變中心後，花蓮市公所相關課室包括民政課、建設課、社勞課、農觀課、清潔隊、工程隊及行政室等相關課室均已進駐戒備，做好防災減災的準備，魏嘉彥、主秘翁美華也進駐市公所親自坐鎮。

花蓮市自昨晚起接獲多起路樹倒伏需協助排除的事件，包括在華東路、中美路、東興路等多處也都發生路樹倒伏事件，清潔隊派員在第一時間前往清理，迅速排除。今天清晨精美路上也有一棵約7米高的大榕樹，不敵強勁風勢倒伏，造成交通受阻的狀況，農觀課也出動高空作業車協助清潔隊清除。

▲清潔隊獲報在第一時間前往清理，迅速排除。

魏嘉彥指出，凱米的外圍環流不容輕忽，有可能會帶來致災性的強風豪雨，由於正值天文大潮，沿海地區也要特別留意海水倒灌，已指示各課室主管關注颱風動向，並要戒備因應，以防萬一。

▲一棵約7米高、樹幹2米寬的大榕樹，不敵強勁風勢倒伏。



魏嘉彥感謝公所同仁們辛勞，尤其清潔隊員冒著大雨滂沱，設法排除路面障礙，避免交通意外發生，更是辛勞及危險。他也提醒花蓮鄉親，若住家前的排水溝孔被落葉垃圾堵塞，請主動將其清除，以免影響排水。