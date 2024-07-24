窮士官為養拜金女友　百萬機密賣給金主中共

▲國軍官兵遭貸款業者利誘蒐集軍事機密，情況十分嚴重。示意畫面，圖非當事人。（圖／鏡週刊報導，下同）

圖、文／鏡週刊

除了上述案例，台北地檢署去年7月偵辦一起共諜案，約談中華民國扯鈴聯盟前常務理事魯紀賢，藝人郭書瑤的弟弟郭伯廷也涉案，該案也是貸款業者吸收財務狀況不佳的官兵加入共諜組織，藉機刺探軍中機密。

▲扯鈴好手魯紀賢（圖）被中共國台辦吸收，涉嫌利誘退役軍人刺探情報。

檢方查出，扯鈴好手魯紀賢2020年前往中國洽詢扯鈴商演活動，結果被國台辦吸收，透過中國籍女子田曦以地下匯兌等方式，收受570多萬元資金，用來承租台北市陽明山一間別墅，作為共諜組織的發展據點，同年4月起還利用金錢拉攏退役官兵，替國台辦蒐集情報，先後將台灣海巡署、陸軍台東地區指揮部的資料，以紙本、手機拍攝或掃瞄上傳等形式交付中國。

▲扯鈴好手魯紀賢（圖）被中共國台辦吸收，涉嫌利誘退役軍人刺探情報。

郭書瑤的弟弟郭伯廷也曾協助上傳相關軍事資料至雲端，檢方掌握情資後，去年7月指揮調查局搜索，約談魯、郭等10人，並在去年11月，依違反《國家安全法》等罪將相關人起訴，全案目前仍由台北地方法院審理中。

▲海軍一名士官替貸款業者蒐集機密，軍方調查，與他接觸的業者其實中國情報人員。

另外，去年8月，陸軍澎湖防衛指揮部蔡姓上士為支付女友的龐大開銷，透過網路廣告借款，結果無法償還，業者要求他將部隊列為極機密的軍事作戰計畫資料拿來抵債，甚至提供百萬元報酬。全案經法院審理，最後依違背職務收受賄賂罪，將蔡判刑5年，不法所得全數沒收，後續由國安單位接手調查與他接觸的中國籍對象。

▲空軍雷達站官兵涉嫌盜賣機密資料給錢莊業者，遭檢調偵辦。

另一起發生在去年底，服役於空軍雷達站的陳姓、胡姓士官，向錢莊借款數萬元，因無力償還，竟洩漏公務及移防資料等軍事機密給業者換取報酬，接獲檢舉的橋頭地檢署掌握消息後，兵分多路進行搜索，一舉逮捕2名士官及許姓、黃姓錢莊老闆，懷疑這2個錢莊已被中國情報機關操控，正追查其他涉案者及幕後藏鏡人。



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