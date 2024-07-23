凱米來襲！美廉社推「辦公室1服務」不怕風雨　PTT喊：雙贏阿

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

凱米颱風來勢洶洶，預計明後天將帶來猛烈風雨，各大量販超市、超商也陸續增加防颱物資。巷口超市美廉社今就推出「把美廉社搬進辦公室」的服務，引起熱烈討論，不少鄉民直呼，「很棒啊！反正在公司裡，不會出現小偷」、「雙贏啊」。

美廉社今在粉專宣布，推出幸福企業新選項「把美廉社搬進辦公室」，除了能0成本提供員工福利，免費安裝上架，還能解決員工需求問題，「且不怕颳風下雨及艷陽高照，就能快速購物。」

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眼看凱米颱風將來襲，這個新服務在PTT也掀起討論，就有人不禁好奇直呼，「叫員工自己誠實結帳？真的有公司會想裝？」

▲美廉社推出新服務。（圖／翻攝自臉書／物美價廉福利社-美廉社）

對此，鄉民紛紛回應，「不過某些大公司人夠多的話，裡面就有一間超商了，我待過的某兩間公司裡面有」、「也不是不行啊」、「給公司消耗茶水預算用的吧」、「還不錯...我會」、「很多年前日本全家也有這樣的服務」、「感覺跟以前的高中宿舍舍監一樣，兼賣少量的餅乾泡麵」、「誠實商店」、「手動販賣機」、「跟日本賣文具的一樣」。

另外，家樂福因應颱風來襲，葉菜類一應俱全，不但沒漲價，更聯合農糧署推出平易價格，備貨量達5倍，並即時成立「颱風專區」，電池、手電筒、雨衣、清掃用品都有，泡麵、罐頭備貨比平時多3-4成。

而7-ELEVEN門市則針對冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等，提高2至3成備貨，雨具相關商品提高1至2成備貨。