年輕女網友考照割盲腸要借錢　61歲農匯款援助...警查帳真相曝

▲范姓老農遭年輕女網友詐騙，至農會匯款。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名61歲的范姓老農在網路上認識了年輕女網友，女網友以花言巧語取得范男的信任，先以參加美容證照考試為由，借了2萬元得手後，接著又說以要割盲腸再借款6萬元，范男信以為真前往農會匯款，被行員察覺異狀，通報警方到場，員警以女網友兩次提供帳號並不相同，此次竟是樂器行的帳號，立刻戳破騙局。

▲員警告知所匯的帳號為樂器行，范男才驚覺受騙。（圖／大園警分局提供）

大園分局新坡派出所於22日10時許接獲觀音農會通報，一名范姓老農欲臨櫃匯款6萬元，但行員詢問他匯款用途及對方資訊，范男僅含糊地說是要借朋友錢，連對方身分也說不清楚，行員見范男眼神飄移，察覺有異於是請警方到場關心。

員警獲報前往了解，范男起初還支吾其詞不願吐實，在員警一番苦勸之下，范翁才拿出手機讓員警查看他與朋友的對話訊息，警方這才發現與范翁聊天的女網友，先前就以缺錢參加美容證照考試，向范男借了2萬元，這次甚至以割盲腸為由，又向范男借6萬元。

警方見女網友兩次提供的帳戶並不相同，隨即查詢此次的匯款帳戶，發現該帳戶是登記在一間樂器行的名下，員警去電詢問，但該樂器行卻表示是有人要購買商品才提供匯款帳戶，與范男所稱的借款一事毫無關聯，范男一聽才恍然大悟驚覺受騙上當，感謝警方守住他的積蓄。