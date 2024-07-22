陸央行降息10個基點　分析：降低融資成本、擴大內需

▲中國人民銀行。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）22日上午宣布，即日起，公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。同時，為進一步加強逆週期調節，加大金融支持實體經濟力度，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.80%調整為1.70%。

大陸央行也發出公告表示，為增加可交易債券規模，緩解債市供求壓力，自本月起，有出售中長期債券需求的中期借貸便利（MLF）參與機構，可申請階段性減免MLF質押品。

大陸央行也授權全國銀行間同業拆借中心公布，貸款市場報價利率（LPR）1年期、5年期均下調10個基點。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，降息符合預期，顯示貨幣政策在穩增長、推動物價溫和回升方向發力。

王青指出，7月LPR報價下調，將帶動三季度企業貸款利率和居民房貸利率進一步下行，將有效降低實體經濟融資成本，擴大國內需求，與此同時，根據存款利率市場化調整機制，銀行存款利率要與1年期LPR報價和10年期國債收益率掛鈎，這意味著接下來銀行存款利率將全面啓動新一輪下調。

王青強調，這將有助於穩定銀行淨息差，「在7月下調後，短期內LPR報價將保持穩定，四季度視經濟和物價運行狀況而定，LPR報價還有一定下調空間。」

易居研究院研究總監嚴躍進認為，此次降息屬於「雙降」，即對於1年期和5年期的LPR都進行了下降，充分說明降息是全面的，「這對於短期和中長期的資金使用都具有積極的作用。」

嚴躍進強調，此次5年期LPR降息，將有助於進一步降低房貸成本，從LPR的走勢來看，今年一季度呈現「破4」的態勢，即從4.2%下降至3.95%，而當前出現了今年第二次降息，進一步引導房貸等成本的下降。