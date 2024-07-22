　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸央行降息10個基點　分析：降低融資成本、擴大內需

▲▼央行,人民銀行,中國人民銀行。（圖／視覺中國）

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸央行（中國人民銀行）22日上午宣布，即日起，公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。同時，為進一步加強逆週期調節，加大金融支持實體經濟力度，公開市場7天期逆回購操作利率由此前的1.80%調整為1.70%。

大陸央行也發出公告表示，為增加可交易債券規模，緩解債市供求壓力，自本月起，有出售中長期債券需求的中期借貸便利（MLF）參與機構，可申請階段性減免MLF質押品。

大陸央行也授權全國銀行間同業拆借中心公布，貸款市場報價利率（LPR）1年期、5年期均下調10個基點。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，降息符合預期，顯示貨幣政策在穩增長、推動物價溫和回升方向發力。

王青指出，7月LPR報價下調，將帶動三季度企業貸款利率和居民房貸利率進一步下行，將有效降低實體經濟融資成本，擴大國內需求，與此同時，根據存款利率市場化調整機制，銀行存款利率要與1年期LPR報價和10年期國債收益率掛鈎，這意味著接下來銀行存款利率將全面啓動新一輪下調。

王青強調，這將有助於穩定銀行淨息差，「在7月下調後，短期內LPR報價將保持穩定，四季度視經濟和物價運行狀況而定，LPR報價還有一定下調空間。」

易居研究院研究總監嚴躍進認為，此次降息屬於「雙降」，即對於1年期和5年期的LPR都進行了下降，充分說明降息是全面的，「這對於短期和中長期的資金使用都具有積極的作用。」

嚴躍進強調，此次5年期LPR降息，將有助於進一步降低房貸成本，從LPR的走勢來看，今年一季度呈現「破4」的態勢，即從4.2%下降至3.95%，而當前出現了今年第二次降息，進一步引導房貸等成本的下降。

ET快訊
當眾扒童褲「大家一起笑他」！　幼兒園惡師趴地痛哭：對不起
快訊／收到「飛彈火箭攻擊」別慌！　萬安演習告警簡訊曝光
萬安演習登場！　賴清德：將同步發布「空中威脅告警」測試簡訊
凱米變胖「暴風圈周三上午觸陸」　風雨最強時間曝
拜登10大出糗瞬間！摔倒、叫錯人　直呼國防部長「那個黑人」
義大Outlet有蛇！　特價商品上蠕動　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三中全會緊接政治局會議　投行：陸短期內將有更多房地產政策

陸央行降息　官媒：不代表打開長債債息下行空間

陸央行降息10個基點　分析：降低融資成本、擴大內需

長沙鬧區一小車「高速衝向人群」！警通報8人輕重傷　肇事原因曝

短袖男化身「蘋果樹」！綁藏50台iPhone闖關失敗　走路怪怪被抓包

陸男拍死眼皮小飛蛾致摘除眼球　醫：綠膿桿菌感染

北京名校導師被爆猥褻女學生！露骨對話曝　陸網怒轟爛透了

奧迪退出中國價格戰2天「連漲2輪」　經銷商：將繼續漲

大陸：中菲達成「臨時性安排」　推動南海局勢降溫

走路姿勢太怪！女子腿綁「80支卡西歐手錶」畫面曝...想走私遭攔

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

三中全會緊接政治局會議　投行：陸短期內將有更多房地產政策

陸央行降息　官媒：不代表打開長債債息下行空間

陸央行降息10個基點　分析：降低融資成本、擴大內需

長沙鬧區一小車「高速衝向人群」！警通報8人輕重傷　肇事原因曝

短袖男化身「蘋果樹」！綁藏50台iPhone闖關失敗　走路怪怪被抓包

陸男拍死眼皮小飛蛾致摘除眼球　醫：綠膿桿菌感染

北京名校導師被爆猥褻女學生！露骨對話曝　陸網怒轟爛透了

奧迪退出中國價格戰2天「連漲2輪」　經銷商：將繼續漲

大陸：中菲達成「臨時性安排」　推動南海局勢降溫

走路姿勢太怪！女子腿綁「80支卡西歐手錶」畫面曝...想走私遭攔

快訊／新北30歲男三峽溪溺水　警消急拉上岸CPR搶救中

三中全會緊接政治局會議　投行：陸短期內將有更多房地產政策

頭戴內褲、馬尾遮點！PTT驚見「變態蘿莉控板」　她心痛求高調　

快訊／板橋篤行路大火！現場慘況曝光　4店面、12機車全燒個精光

國3竹山段自撞片！轎車「S型飄移」衝護欄　車頭爛毀釀2傷

才奪金曲歌王！　熱狗濕身突宣佈「有喜了」時間點曝光

基隆市社會處爆性騷！科長摸肩女社工還想私了　被調離現職

數學奧林匹亞揭曉　雄中、建中包辦6面獎牌「國際排名11」

曝「選美國男籃棄法國」主因　恩比德不怕被噓：我首選是喀麥隆

當眾扒童褲「大家一起笑他」！　幼兒園惡師趴地痛哭：對不起

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

大陸熱門新聞

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

男女客咖啡廳熱吻被趕走！留負評店家怒了

廣東蟑螂超進化！甩動觸鬚發橘光

巴比侖颱風最快午夜登陸海南島

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

健身房打掃阿嬤　竟拿下「健美冠軍」

走路姿勢太怪異！女子腿綁80支手錶想走私被看穿

北京名校導師被爆猥褻女學生！露骨對話曝

兒媳實名舉報官員公婆！2人擁近億人民幣資產

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

陸男拍死眼皮小飛蛾致摘除眼球 醫：綠膿桿菌感染

24歲大胃王暴斃！「極限吃播」前身材曝光

男子花149萬買到舊BMW　法院：車商退一賠三

更多熱門

相關新聞

美股「史上最大泡沫」降臨　黑天鵝基金警告市值對半砍

美股「史上最大泡沫」降臨　黑天鵝基金警告市值對半砍

從國際重大利空（市場俗稱黑天鵝）事件獲利聞名的對沖基金Universa共同創辦人兼首席投資長Mark Spitznagel警告，美股現在正進入最後狂歡，目前的情況與網路泡沫化有相似之處，即將到來的拋售潮將會有過之而無不及，「史上最大泡沬」即將來臨，預測屆時持股市值將會對半砍。

若川普上台　降息、美元貶值、外匯動盪

若川普上台　降息、美元貶值、外匯動盪

川普：聯準會在總統大選前不應該降息

川普：聯準會在總統大選前不應該降息

川普槍擊後當選率大增　專家點名4大資產優先避險

川普槍擊後當選率大增　專家點名4大資產優先避險

台股漲勢不回頭關鍵　3數據揭台灣錢淹腳目

台股漲勢不回頭關鍵　3數據揭台灣錢淹腳目

關鍵字：

降息央行

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面