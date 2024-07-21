凱米若明顯往西北　「新竹以北陸警機率80%」

▲最新歐洲模式預測颱風路徑。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，如果太平洋高壓稍微再多西伸一點，凱米颱風路徑將會明顯往西北方向調整（廣義的西北颱路徑），不但宜蘭以北、新竹以北發布陸上警報機率提高至80%外，大台北及西北部的降雨也會顯著增加。

林得恩在「林老師氣象站」臉書表示，輕度颱風凱米目前循環境駛流場導引下，繼續往台灣東部外海北上，周三將是個關鍵的轉折點。

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林得恩指出，如果這時的太平洋高壓稍微再多西伸一點，整個颱風路徑將會明顯往西北方向調整（廣義的西北颱路徑），不但，宜蘭以北及新竹以北地區發布陸警機率提高至80%外，大台北及西北部地區的降雨也會顯著增加，要特別注意防範。

▼凱米增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）



林得恩說，另外，7/20-7/24西南部沿海（台南至屏東），以及東北部沿海（新北、基隆、宜蘭）預計發生年度大潮，也要留意颱風期間，更易肇致海水倒灌、積淹水事件等。

林得恩解釋，西北颱狹義上是指颱風中心從台灣東方海面向西北方行進，並且通過基隆和彭佳嶼之間的海面，同時引進西北風造成嚴重積淹水災害的颱風；但在廣義上，所有符合中央氣象署定義的第一類路徑颱風（即自東南往西北運動），都可以被歸類為西北颱。

林得恩提到，一年之中潮位最高的滿潮，稱為「年度大潮」，在月球、地球引力及大氣壓力多重作用下，通常年度大潮會發生在台灣「秋分前後的朔月或望月」，或是當月亮位於「近地點」時，也可能會發生年度大潮。