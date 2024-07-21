凱米估明加速轉中颱　海陸警報有機率

▲凱米颱風增強中。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

凱米周一開始加速！中央氣象署預報員陳姵安表示，預估輕度颱風凱米周一白天增強為中度颱風，周二可能發布海上警報，而陸上警報也有機率，預估周三、周四是最靠近時間，各地易有陣雨或雷雨。

陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天各地多雲到晴，由於吹偏東風到東南風，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中部以北也有局部短暫陣雨；午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨，南部可能有局部大雨機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



陳姵安說，周一低壓帶影響，基隆北海岸、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨。

陳姵安提醒，周二至周五凱米颱風或外圍環流影響，各地有大雨或局部豪雨機率，周二上午多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨；周三、周四颱風最接近，各地易有陣雨或雷雨；周五各地依舊易有陣雨或雷雨；周六颱風逐漸往北或西北，偏西南風，中南部持續有短暫陣雨或雷雨，其他地區偏向午後雷陣雨。

陳姵安表示，凱米颱風目前在呂宋島東方海面進行環流整頓，移速緩慢，預計周一開始往北加速，周二可能發布海上警報；至於陸上警報得看暴風半徑和颱風往西折的角度，有發布機率，得再觀察，周一會較明朗。

陳姵安指出，預計凱米周一白天增強為中颱，也會是強度最強時靠近，未來經過台灣東側海面，而此時向西偏的情形、什麼時候西偏，就會是影響台灣不一樣的地方，還要持續觀察。

▲▼最新颱風路徑預報圖。（圖／氣象署）



▼未來一周定量降雨趨勢圖。（圖／氣象署）

