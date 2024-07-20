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社會 社會焦點 保障人權

新北買菜婦超車！慘壓水泥車輪下命危　恐怖畫面曝光

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（20日）早上9時許，發生一起水泥預拌車追撞機車事故。當時騎機車的婦人，沿著安和路三段往二段方向行駛，從外側車道超越水泥預拌車時被追撞，婦人當場倒地血流不止，並受困於車底。救護人員抵達，婦人已失去生命跡象，送往醫院治療順利救回一命，目前警方仍在釐清肇事原因。

據了解，駕駛水泥預拌車的48歲羅姓男子，今天早上到新店下水泥材料，結束後準備開車返回三峽，當時沿著安和路三段往二段方向行駛，後方騎機車的73歲徐姓婦人，剛買完菜準備返家，發現羅男車速較慢，徐婦就騎車從右方外側車道超車，沒想到才剛超過，徐婦就遭羅男追撞，當場倒地血流不止。

▲▼徐婦超越砂石車，遭追撞倒地，送醫後救回一命。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲徐婦超越砂石車，遭追撞倒地，送醫後救回一命。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼徐婦超越砂石車，遭追撞倒地，送醫後救回一命。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警消將命危的徐婦救出。（圖／記者陸運陞翻攝）

羅男發現撞到人後，立即將車停下，發現徐婦連人帶車卡在車底，連忙撥打119請求協助，警消抵達，發現徐婦已失去意識並且無生命跡象，立即將徐婦脫困送往醫院急救，所幸順利救回一命，但仍在加護病房觀察，警方對雙方酒測，並無酒駕情況，車禍事故詳細原因，仍需進一步釐清。

▲▼徐婦超越砂石車，遭追撞倒地，送醫後救回一命。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲羅男駕駛水泥預拌車，準備返回三峽水泥廠。（圖／記者陸運陞翻攝）

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關鍵字：

新店買菜婦水泥預拌車

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