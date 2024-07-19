日本消費遭多收上萬元！觀光客必去2地要小心　在日台人揭邪惡真相

▲ 有網友分享去日本玩卻發現購物遭多收1萬日圓，引起全網討論。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日本是許多台灣人出國旅遊的首選，最近遊日卻要多加注意，有民眾在網上分享到池袋百貨消費，事後一看遭多收錢，傻眼又無奈；沒想到許多網友遇過類似狀況，甚至被多收上萬日圓。對此，有在日本工作的台灣人揭露邪惡真相，觀光客常去的「藥妝店和超市」，抓準他們買很多懶得對帳，都會刻意多刷物品。

日前有民眾在臉書「日本自由行討論區」分享被坑錢的經驗，她在池袋一間知名百貨買了1個餐袋和其他物品，結帳完店家沒有主動給收據，她索取後直接放進錢包，怎料，回到飯店她一看餐袋遭多刷1個，等同只買1個卻付了2個的金額。

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沒想到有許多網友也遇過類似情形，很有感地說，「我上次最貴的保健食品也被刷了2次…還好當下有發現」、「我已經遇過5次這樣被多家數量」、「我去日本買東西店員也多算我錢，我看一下收據還回去跟他要」、「我也是購買商品的時候直接被多刷了一筆一萬多日幣，回到飯店後才發現…只能怪自己」。

▲ 有不少人也遇過在日本消費被多收錢的情形。（圖／翻攝臉書「日本自由行討論區」）

有網友透露，自己在日本買電器遇到在日本工作的台灣店員，對方特別告誡他們，「日本現在很多藥妝店還有觀光客會去的超市都會刻意多刷物品，因為我們一次買量都很多」，尤其有些觀光客懶得對帳，常常回到飯店清點購物商品才發現遭多收錢，但也不太可能返回原來的店反應了，勸大家消費謹慎一點。

有部分網友表示，現在的日本和大家印象中的不太一樣了，「其實刷卡也要小心，我們台灣人是他們眼中的肥羊，我就曾經遇到被盜刷」、「有些不愛觀光客的店員會故意這麼做」、「我以為東南亞國家才會這樣，日本學壞了」。

但有不少人認為這種事情早就行之有年，看過很多次觀光客遭坑殺的經驗，只是現在越來越多人出國玩，相對的碰上的機會也變多了。

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▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）