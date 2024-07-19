　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第12屆金廈泳渡將登場！陸組174人團訪金門　縣府：盼緩解兩岸氛圍

▲▼第12屆金廈泳渡將登場！陸組174人團訪金門　縣府：盼緩解兩岸氛圍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲第12屆金廈泳渡將登場！首批海泳大陸團約174人赴金門。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

繼大陸旅遊界產官人士組團來台參加旅展後，20日早上首批海泳大陸團約174人將赴金門參加金廈泳渡活動，其中包含約20位官員。據了解，近期因發生多起兩岸衝突，且都位於金廈水域，金門縣府盼此次泳渡活動能扭轉金門低迷的兩岸氛圍，還將安排陸方官員在金門「類踩線」第一景點就是參觀金酒公司，以此善意推進兩岸觀光開放進度。

金門與廈門合辦的體育盛事-金廈泳渡賽事今年邁入第12屆，今（19）日上午來自大陸各省份的游泳好手在大陸福建省體育局長葉得盛、廈門體育局長阮敦梁以及國家體育局游泳中心部長許琦等官員率領下，搭乘小三通航班抵達金門，金門縣政府作為東道主也由參議陳世保代表縣長前往碼頭迎接致意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世保表示，連續舉辦12屆的這項海域橫渡賽事已經是金廈交流的一項重點品牌，縣府除了投入人力完善游泳賽事，也與縣體育會為此行的賓客們安排觀光導覽的服務，盼為金門運動觀光帶來更多動能。

▲▼第12屆金廈泳渡將登場！陸組174人團訪金門　縣府：盼緩解兩岸氛圍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼第12屆金廈泳渡將登場！陸組174人團訪金門　縣府：盼緩解兩岸氛圍。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府表示，第12屆金廈泳渡活動將於21日上午於烈嶼鄉雙口海灘盛大舉辦，今年將有來大陸與台灣共200名泳士攜手挑戰全長約7公里的金廈海域海上賽道。

此外，作為賽事承辦單位的體育會理事長唐麗輝今天上午在陳世保、教育處副處長洪蘋萱、教育處科長莊凱倫、縣府秘書王中聖陪同下，前往水頭碼頭迎接來自大陸各省份的游泳健將與帶團的福建省體育局葉得盛局長等官員。

據悉，在賽事單位的安排下，100餘位來自各省份的游泳好手在賽事前兩天抵達金門為橫渡金廈海域做充足準備。在賽事舉辦前，金廈泳渡交流團也將在縣府與體育會安排規劃下，參訪金門酒廠、閩南聚落等在地重要觀光景點以及文體設施，感受金門豐富且多元的文化。

▲▼第12屆金廈泳渡將登場！陸組174人團訪金門　縣府：盼緩解兩岸氛圍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼第12屆金廈泳渡將登場！陸組174人團訪金門　縣府：盼緩解兩岸氛圍。（圖／記者林名揚翻攝）

陳世保表示，為了迎接此批今年人數最多的大陸專業交流團，縣長陳福海已責成教育處等相關單位要做好充足的準備，從賽事的安排、團體的導覽路線以及餐飲文化的體驗都希望給賓客們最好的感受，盼他們都能留下豐富的回憶並且透過抖音、小紅書等網路平台分享在這三天在金門美好的遊覽過程為金門觀光旅遊宣傳行銷。

ET快訊
露出脖子、腿部傷勢！　前女友控YTR機長拘禁性侵
快訊／微軟全球大當機！用戶哀號「電腦打不開」
快訊／YTR機長涉「強制性交、施暴囚禁」　女子公布照片
70歲資深小生上節目突拿筷子戳頸　眾人驚呆
一粒、林襄緊貼合照　網喊：畫面太強了
下周不排除發海警　最新路徑出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「騎不動我們一起推」育幼院單車環島！志工院童溫馨互助畫面曝

台北夾「這盤滷味」130塊他喊合理嗎　全場驚敲碗地址：便宜哭

爸爸跑船10年一生熱愛海洋　海葬回歸大海懷抱

「世界第一」沖繩西原高校樂隊101快閃表演！　民眾直呼卡哇伊

壞壞完！妹子痛爆「百根刺狂扎」　回診流膿...走路都超痛

第12屆金廈泳渡將登場！陸組174人團訪金門　縣府：盼緩解兩岸氛圍

安平開台天后宮做十六歲成年禮　「成功啟航穿越台南400」

230萬Allin台積電「他23萬蒸發」綠到哭！全場炸鍋：會笑出來

邀日本首席指揮家移居台中！執行長砸千萬買房　1件事讓他超訝異

「飲料之亂」龜記也中鏢！　「冷藏安全帽」店家遭質疑

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

「騎不動我們一起推」育幼院單車環島！志工院童溫馨互助畫面曝

台北夾「這盤滷味」130塊他喊合理嗎　全場驚敲碗地址：便宜哭

爸爸跑船10年一生熱愛海洋　海葬回歸大海懷抱

「世界第一」沖繩西原高校樂隊101快閃表演！　民眾直呼卡哇伊

壞壞完！妹子痛爆「百根刺狂扎」　回診流膿...走路都超痛

第12屆金廈泳渡將登場！陸組174人團訪金門　縣府：盼緩解兩岸氛圍

安平開台天后宮做十六歲成年禮　「成功啟航穿越台南400」

230萬Allin台積電「他23萬蒸發」綠到哭！全場炸鍋：會笑出來

邀日本首席指揮家移居台中！執行長砸千萬買房　1件事讓他超訝異

「飲料之亂」龜記也中鏢！　「冷藏安全帽」店家遭質疑

三中全會公報「改革」一詞出現逾50次　2029成任務時間表

全台首座「味噌觀光工廠」在台中！免門票爽逛、充滿濃濃日本味

篠崎泫脫了！「轉正面解放內衣」上圍被看光…自己也嚇到：怎這麼大

仲介逃逸移工日抽800！接送上下班...還要兼採買　人蛇集團竟喊累

找工作看這邊！新北捷運公司開60職缺　薪資上看63K

台北幼兒園狼師太離譜！　楊奇煜怒了：支持去勢不能麻醉

德州撲克協會太囂張！警局350公尺　警破門逮24賭客+3美女荷官

趁女友爛醉硬上！現役軍人偷拍裸背照慘了　事後認錯賠30萬獲緩刑

蘿拉誇張行徑「蔡阿嘎早知道」1原因沒開除！網：很多公司都這樣

江湖再見！周星馳發文悼念　鄭佩佩曾言：若無他10億人不認識我

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

生活熱門新聞

颱風72小時內恐生成　下週一、二風雨顯著

北區50嵐「超頂2飲品要下架了！」一票人崩潰

龜記也出事！店員「冷藏安全帽」上層有果汁

中國觀眾單挑台灣最強高中生！結局曝光

可不可女店員「裝馬桶水給老師喝」　黑歷史被挖

台中名店遭爆料泡芙發霉　衛生局揪2缺失

颱風最快周末生成！氣象署曝「下周不排除發海警」　最新路徑出爐

妹子去澎湖「15天賺超多」酒店經紀人曝金額

清心店員「手丟茶凍、冰淇淋」玩拋接　總部下令停業懲處

台北最熱地區萬華　研究受熱壓力3個月

兒娶「前空服員妹」妻狂吃醋他累炸　網轟爆

歐美人超愛1鞋款　大票搖頭：台男穿很醜

下週颱風最新路徑！　週末3縣市「熱到發紅」

龜記店員「冷藏安全帽」惹眾怒！總部急道歉

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

川普喊「衝突陰影籠罩台灣」　三戰瀕臨爆發

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

豐采520一坪60萬！卓冠廷曝地下室照：H型鋼彎了

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

他住飯店被協商「和蔡依林團隊換房」

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

颱風72小時內恐生成　下週一、二風雨顯著

北區50嵐「超頂2飲品要下架了！」一票人崩潰

爸癌末、媽長腫瘤！17歲女高中生苦撐求助

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面