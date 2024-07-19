第12屆金廈泳渡將登場！陸組174人團訪金門　縣府：盼緩解兩岸氛圍

▲第12屆金廈泳渡將登場！首批海泳大陸團約174人赴金門。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚／金門報導

繼大陸旅遊界產官人士組團來台參加旅展後，20日早上首批海泳大陸團約174人將赴金門參加金廈泳渡活動，其中包含約20位官員。據了解，近期因發生多起兩岸衝突，且都位於金廈水域，金門縣府盼此次泳渡活動能扭轉金門低迷的兩岸氛圍，還將安排陸方官員在金門「類踩線」第一景點就是參觀金酒公司，以此善意推進兩岸觀光開放進度。

金門與廈門合辦的體育盛事-金廈泳渡賽事今年邁入第12屆，今（19）日上午來自大陸各省份的游泳好手在大陸福建省體育局長葉得盛、廈門體育局長阮敦梁以及國家體育局游泳中心部長許琦等官員率領下，搭乘小三通航班抵達金門，金門縣政府作為東道主也由參議陳世保代表縣長前往碼頭迎接致意。

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陳世保表示，連續舉辦12屆的這項海域橫渡賽事已經是金廈交流的一項重點品牌，縣府除了投入人力完善游泳賽事，也與縣體育會為此行的賓客們安排觀光導覽的服務，盼為金門運動觀光帶來更多動能。

縣府表示，第12屆金廈泳渡活動將於21日上午於烈嶼鄉雙口海灘盛大舉辦，今年將有來大陸與台灣共200名泳士攜手挑戰全長約7公里的金廈海域海上賽道。

此外，作為賽事承辦單位的體育會理事長唐麗輝今天上午在陳世保、教育處副處長洪蘋萱、教育處科長莊凱倫、縣府秘書王中聖陪同下，前往水頭碼頭迎接來自大陸各省份的游泳健將與帶團的福建省體育局葉得盛局長等官員。

據悉，在賽事單位的安排下，100餘位來自各省份的游泳好手在賽事前兩天抵達金門為橫渡金廈海域做充足準備。在賽事舉辦前，金廈泳渡交流團也將在縣府與體育會安排規劃下，參訪金門酒廠、閩南聚落等在地重要觀光景點以及文體設施，感受金門豐富且多元的文化。

陳世保表示，為了迎接此批今年人數最多的大陸專業交流團，縣長陳福海已責成教育處等相關單位要做好充足的準備，從賽事的安排、團體的導覽路線以及餐飲文化的體驗都希望給賓客們最好的感受，盼他們都能留下豐富的回憶並且透過抖音、小紅書等網路平台分享在這三天在金門美好的遊覽過程為金門觀光旅遊宣傳行銷。