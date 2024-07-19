酒店妹「澎湖15天」賺8萬多　內行揭秘辛：3棟樓被攻陷

▲北市中山區酒店臨檢。示意圖非本文當事人。(圖／記者邱中岳攝）

記者葉國吏／綜合報導

近日，一名酒店經紀在網路上分享旗下一名女子在澎湖工作15天就賺了超過8萬元，引起網路討論。對此，臉書粉專「老高漫談臉書專頁」發文表示，這顯示出澎湖的酒店市場規模之大。

該酒店經紀人文中表示，這名金髮長髮的女子在澎湖的15天內，總共坐檯122次，賺取的薪資高達9萬元。扣除坐檯費和清潔費等費用後，她最終領到8萬3200元。回到台灣後，她並未提及薪水或工作的話題，而是一心想要再次前往澎湖，補齊那些尚未參觀的景點。

▲酒店經紀人貼出旗下女子工作15天賺的金額。（圖／翻攝臉書）

「老高漫談臉書專頁」發文表示，這名女子的行為明顯反映出，在澎湖的酒店工作，不僅收入可觀，還能讓人有機會欣賞當地的美景，因此她很想再次前往。該粉專也揭露，無論是越南店或台灣店，澎湖的酒店生意都相當好，有些甚至已經發展到開設連鎖分店的規模。

「老高漫談臉書專頁」進一步透露，台灣店的女子多來自高雄，並以15天為一個工作檔期。根據業界傳聞，澎湖的酒店業已經發展到佔領中正路的麥當勞大樓和喜來登後面的皇家海洋大樓，甚至還有當地的大咖正在準備在南海立體停車場的大樓內開設KTV店。對此，該粉專感嘆地表示，「澎湖的酒店市場真的很大」。