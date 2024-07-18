花蓮15分鐘連2震！規模最大3.7　2縣市有感

▲中央氣象署發布最新地震報告，下午2時22分發生規模3.7地震。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午2時07分和2時22分花蓮縣近海分別發生芮氏規模3.4和3.7的小區域地震，深度均約17公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這2起地震都只有花蓮縣和宜蘭縣感受到震度，第1起地震花蓮和宜蘭均有2級震度，第2起地震花蓮有2級、宜蘭為1級。

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▲下午2時07分發生規模3.4地震。（圖／氣象署提供）



小區域有感地震報告

發震時間：2024/07/18 14:07:15

位置：北緯 24.22度，東經 121.75度 即在花蓮縣政府北北東方 29.2 公里 ，位於花蓮縣近海

地震深度：17.1公里

芮氏規模：3.4

各地震度級

花蓮縣地區最大震度 2級

宜蘭縣地區最大震度 2級

發震時間：2024/07/18 14:22:24

位置：北緯 24.22度，東經 121.75度 即在花蓮縣政府北北東方 29.0 公里 ，位於花蓮縣近海

地震深度：17.3公里

芮氏規模：3.7

各地震度級

花蓮縣地區最大震度 2級

宜蘭縣地區最大震度 1級

資料來源：氣象署