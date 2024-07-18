花蓮15分鐘連2震！規模最大3.7　2縣市有感

▲中央氣象署發布最新地震報告，下午2時22分發生規模3.7地震。（圖／氣象署提供）
生活中心／台北報導
根據中央氣象署地震測報中心資料，今天下午2時07分和2時22分花蓮縣近海分別發生芮氏規模3.4和3.7的小區域地震，深度均約17公里，屬於極淺層地震。
氣象署指出，這2起地震都只有花蓮縣和宜蘭縣感受到震度，第1起地震花蓮和宜蘭均有2級震度，第2起地震花蓮有2級、宜蘭為1級。
▲下午2時07分發生規模3.4地震。（圖／氣象署提供）
小區域有感地震報告
發震時間：2024/07/18 14:07:15
位置：北緯 24.22度，東經 121.75度 即在花蓮縣政府北北東方 29.2 公里 ，位於花蓮縣近海
地震深度：17.1公里
芮氏規模：3.4
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 2級
發震時間：2024/07/18 14:22:24
位置：北緯 24.22度，東經 121.75度 即在花蓮縣政府北北東方 29.0 公里 ，位於花蓮縣近海
地震深度：17.3公里
芮氏規模：3.7
各地震度級
花蓮縣地區最大震度 2級
宜蘭縣地區最大震度 1級
資料來源：氣象署
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