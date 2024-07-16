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經典音樂盛宴　2024桃園國樂節《樂未央》7／22登場

▲2024桃園國樂節《樂未央》7/22登場

▲2024桃園國樂節《樂未央》由市長張善政敲鑼，宣布展開。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園國樂節《樂未央》，即將於7月22日起登場。市長張善政16日出席中壢藝術館舉行記者會表示，桃園國樂節已邁入第11屆，累計相當多的忠實支持者。本屆展現三大特色「國樂經典」、「跨域創新」、「國際風華」交織出創新與傳承的百般姿態，歡迎愛好國樂者到訪桃園，參加國樂饗宴。

▲2024桃園國樂節《樂未央》7/22登場

▲桃園國樂節已累計相當多的忠實支持者。 (圖／記者楊淑媛攝)

張善政表示，今年的桃園國樂節，集結臺灣、日本、新加坡、美國等各地音樂家及團隊齊聚桃園，更有天成醫療體系、禾聯家電、華藏淨宗弘化基金會的贊助支持，自7月22日起，接續兩週總計四場精彩演出。

▲2024桃園國樂節《樂未央》7/22登場

▲2024桃園國樂節《樂未央》。（圖／文化局提供）

2024桃園國樂節活動包含7月22日至8月2日連續10天的國樂營；8月3日由國樂營學員與日本鶴翔二胡樂團交流演出「國樂總動員」；以及8月4日「繁星璀璨」開幕音樂會、8月10日「團聚桃園」新加坡鼎藝團國際交流音樂會及8月11日「英雄」閉幕音樂會等四場特色音樂會，並特別邀請國際傑出音樂家共同參與，攜手桃園市國樂團演出美好樂章。

▲2024桃園國樂節《樂未央》7/22登場

▲2024桃園國樂節創新與傳承交織出經典音樂盛宴。（圖／文化局提供）

市府文化局表示，8月4日「繁星璀璨」開幕音樂會，由指揮安敬業帶領臺北市立國樂團嗩吶演奏家-劉庭倩、臺南市民族管絃樂團揚琴演奏家-林永源等多位「臺灣國樂青年音樂家繁星計畫優秀音樂家」齊聚璀璨舞台。

▲2024桃園國樂節《樂未央》7/22登場

▲桃園國樂節獲天成醫療體系、禾聯家電、華藏淨宗弘化基金會的贊助支持。(圖／記者楊淑媛攝)

8月10日「團聚桃園」新加坡鼎藝團國際交流音樂會，由瞿春泉、黃德勵聯手打造，選曲展現南洋、臺灣、桃園的不同風情；8月11日「英雄」閉幕音樂會，由縱橫中西樂名指揮家鍾耀光精采詮釋，音樂會由首位獲得以色列「魯賓斯坦國際鋼琴大賽」最高獎及最具觀眾人緣獎雙料得主鋼琴家-胡瀞云演繹鋼琴協奏曲《赤壁》，下半場則為知名文武老生-李寶春帶領的台北新劇團、絕美旦角孔玥慈共同呈現京劇《霸王別姬》。

▲2024桃園國樂節《樂未央》7/22登場

文化局強調，2024桃園國樂節以「國樂經典」、「跨域創新」及「國際風華」三大特色，交織出創新與傳承的百般姿態。現在購買套票任選3場即享5折優惠，請洽OPENTIX兩廳院文化生活售票系統；更多詳情，請洽桃園市國樂團官方粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/jWLVoM），桃園市國樂團官網（網址： https://reurl.cc/MOqWVL）。

包括市議員舒翠玲、市府文化局長邱正生、中壢區長李日強、桃園市國樂團團長林子鈺、天晟醫院院長鄭貴麟、禾聯碩公司總經理林欽宏、臺南藝術大學中國音樂學系專任副教授安敬業、台北新劇團演員孔玥慈老師、揚琴演奏家林永源均一同出席活動。

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