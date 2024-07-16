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酒醉女大鬧社區　丟石砸窗還不夠！「胸器變凶器」暴力彈出來

酒醉女攻擊鄰居，丟石砸窗還不夠！「胸器變凶器」暴力彈出來。（示意圖，翻自freepik.com）

▲ 女子喝醉攻擊鄰居，「胸器」暴力彈出來。（示意圖，翻自freepik.com）

圖文／鏡週刊

英國5月3日發生一起事件，一名22歲地方媽媽莫菲（Aimee Murphy）凌晨喝得酩酊大醉返家，在社區裡大吼大叫，引發鄰居注意，要求莫菲安靜，卻點燃莫菲的壞脾氣。她當場對鄰居家砸石、破壞窗戶，最後更讓「胸器變凶器」，暴力彈出來。

據英國《每日星報》報導，莫菲在事發前的晚上，和朋友大喝伏特加，隔天凌晨和朋友醉醺醺回家。莫菲約在凌晨5點多回到社區後，一路上不斷大吼大叫，因此吵醒附近鄰居。一名女鄰居指稱，當時她和伴侶被吵醒，並向莫菲等人要求安靜並離開，但莫菲不但沒有離開，還吵得更凶。

之後女鄰居開始錄影蒐證，莫菲也開始對女鄰居的房子亂砸。據悉莫菲最先拿東西，往鄰居的客廳窗戶砸，但沒有砸破。這時有一名男子衝出來，企圖阻止莫菲的暴走行為，但也要求女鄰居不要錄影，因為自己仍在保釋期間。不過莫菲完全瘋狂，她之後又拿起石頭砸屋頂，讓多片磁磚掉落，隨後又拿碎磁磚往房間窗戶丟，大約砸了6次，最後房間窗戶破掉，也造成女鄰居的小腿肚被砸到且有瘀青。

酒醉女攻擊鄰居　丟石砸窗還不夠！「胸器變凶器」暴力彈出來

▲ 莫菲。（翻自《每日星報》）

不僅如此，女鄰居的影片也拍到，莫菲除了拿物品亂砸房屋，「胸器」更是凶器，整個暴力彈出來，讓鄰居備感威脅且不舒服。

報導指出，事發後約30分鐘，警方獲報抵達現場，並當場將莫菲逮捕。莫非清醒後，一直強調「忘記發生什麼事了」，對於事發當時的畫面，她感到非常驚訝，完全不敢相信自己的所作所為，還表示她喝的酒可能被下藥。目前全案已進入司法程序偵辦中，莫菲已獲得保釋，該案將在8月14日宣判，外界預計莫菲恐怕被判最重16週徒刑。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

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