出軌妻堅不作證指認小王身分　人夫靠這招逆轉勝

▲人夫在妻子手機發現露骨曖昧簡訊氣炸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓人夫在妻子的手機上發現，姜姓男子傳「親愛的」、「很久沒射進去了」的曖昧LINE訊息給妻子，氣得截圖後告姜男損害配偶權，求償40萬元，橋頭簡易庭審理時，妻子拒絕到庭作證指認姜男的身分，法官因此判姜男免賠，人夫上訴後，拿出姜男LINE的頭像和臉書封面照片是同一張，證明傳曖昧訊息的就是姜男，法官因此判姜男需賠償15萬元。

判決指出，黃姓人夫和妻子是2015年結婚，婚後妻子到泡沫紅茶店上班，因而認識姜姓男子，後來兩人愈走愈近，人夫發現妻子的手機裡出現「親愛的」、「可是想射進去，很久沒射進去了」、「不是喜歡你就喜歡跟你愛愛嗎」、「我喜歡你的時候是你載我回家的路上，在車上牽手的時候」的曖昧簡訊，驚覺不單純，於是拍下妻子手機的簡訊畫面當證據。

人夫找妻子質問，妻子坦承有了外遇，但希望能夠挽回，但後來兩人還是鬧到離婚收場，而人夫事後則拿著翻拍的訊息當證據，提告姜姓男子侵害配偶權，求償40萬元。

橋頭簡易庭審理時，姜男辯稱黃男提出的LINE對話紀錄根本不是他和人妻的對話，就算是，黃男也是在沒有得到妻子同意下竊錄，應該沒有證據能力。

黃姓人夫也要求法官傳喚人妻到庭作證，但人妻卻具狀表明不願出庭，因此法官認為人夫無法證明這些對話就是姜男和人妻的對話，因此判人夫敗訴。

人夫不服上訴，並拿出人妻LINE通訊對象的照片，與姜男臉書上照片為同一人，證明傳曖昧訊息給人妻的就是姜男，法官因此認定姜男和人妻有逾越社交往來範疇，並有與性交細節相關的對話，足以破壞夫妻共同生活、信賴關係，因此判姜男應賠償15萬元，不得上訴。