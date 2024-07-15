　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出軌妻堅不作證指認小王身分　人夫靠這招逆轉勝

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫在妻子手機發現露骨曖昧簡訊氣炸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓人夫在妻子的手機上發現，姜姓男子傳「親愛的」、「很久沒射進去了」的曖昧LINE訊息給妻子，氣得截圖後告姜男損害配偶權，求償40萬元，橋頭簡易庭審理時，妻子拒絕到庭作證指認姜男的身分，法官因此判姜男免賠，人夫上訴後，拿出姜男LINE的頭像和臉書封面照片是同一張，證明傳曖昧訊息的就是姜男，法官因此判姜男需賠償15萬元。

判決指出，黃姓人夫和妻子是2015年結婚，婚後妻子到泡沫紅茶店上班，因而認識姜姓男子，後來兩人愈走愈近，人夫發現妻子的手機裡出現「親愛的」、「可是想射進去，很久沒射進去了」、「不是喜歡你就喜歡跟你愛愛嗎」、「我喜歡你的時候是你載我回家的路上，在車上牽手的時候」的曖昧簡訊，驚覺不單純，於是拍下妻子手機的簡訊畫面當證據。

人夫找妻子質問，妻子坦承有了外遇，但希望能夠挽回，但後來兩人還是鬧到離婚收場，而人夫事後則拿著翻拍的訊息當證據，提告姜姓男子侵害配偶權，求償40萬元。

橋頭簡易庭審理時，姜男辯稱黃男提出的LINE對話紀錄根本不是他和人妻的對話，就算是，黃男也是在沒有得到妻子同意下竊錄，應該沒有證據能力。

黃姓人夫也要求法官傳喚人妻到庭作證，但人妻卻具狀表明不願出庭，因此法官認為人夫無法證明這些對話就是姜男和人妻的對話，因此判人夫敗訴。

人夫不服上訴，並拿出人妻LINE通訊對象的照片，與姜男臉書上照片為同一人，證明傳曖昧訊息給人妻的就是姜男，法官因此認定姜男和人妻有逾越社交往來範疇，並有與性交細節相關的對話，足以破壞夫妻共同生活、信賴關係，因此判姜男應賠償15萬元，不得上訴。

ET快訊
快訊／大雷雨猛轟2地　狂風暴雨宛如颱風天
不算因公殉職！三重警初算「撫卹金僅80萬」　網刷一排喊扯
奧運羽球男雙籤表出爐　麟洋配要多打1場
馬來貘「貘莉」生了！貘克遺腹子是男生　體重7.05公斤
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜
靠股票賺2億！30歲年輕人「現金」買信義區豪宅
29歲女國道跳車亡！爸媽悲痛　肇事駕駛時速95：只看到白白的
史上最大收購案！Google母公司傳7500億併Wiz

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒抓好角度！高雄貨櫃車「車斗勾電線」　電桿遭連根拔起躺地

黃子佼沒遲到！「晚22分鐘現身」原因曝光…2律師法庭外待命打PASS

高雄拖板車固定繩索斷裂　巨型水泥管砸車頭！花3小時排除路況

再揪黑心業者！台中番仔園圳「廢油一條鏈」　兄弟涉轉賣遭收押

誤闖機車禁行區！2女遊客金門地下道自撞　20歲女臉部受傷送醫

接下重擔！明接掌台南市警局　林國清今拜會黃偉哲

獄政改革史上最多監所首長調動　法務部政次徐錫祥親臨主持交接

29歲女國道跳車遭撞死！爸媽忍悲認屍相驗　肇事駕駛曝車速95km

三重男吸喪屍煙彈撞死警　南投衛生局：麻醉藥依託咪酯遭濫用

快訊／遲到22分鐘！網購7少女不雅片「最小12歲」　黃子佼現身開庭

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

沒抓好角度！高雄貨櫃車「車斗勾電線」　電桿遭連根拔起躺地

黃子佼沒遲到！「晚22分鐘現身」原因曝光…2律師法庭外待命打PASS

高雄拖板車固定繩索斷裂　巨型水泥管砸車頭！花3小時排除路況

再揪黑心業者！台中番仔園圳「廢油一條鏈」　兄弟涉轉賣遭收押

誤闖機車禁行區！2女遊客金門地下道自撞　20歲女臉部受傷送醫

接下重擔！明接掌台南市警局　林國清今拜會黃偉哲

獄政改革史上最多監所首長調動　法務部政次徐錫祥親臨主持交接

29歲女國道跳車遭撞死！爸媽忍悲認屍相驗　肇事駕駛曝車速95km

三重男吸喪屍煙彈撞死警　南投衛生局：麻醉藥依託咪酯遭濫用

快訊／遲到22分鐘！網購7少女不雅片「最小12歲」　黃子佼現身開庭

航空業搶布局美國航點　華航評估直飛東北角「華府列入考慮」

【廣編】Mateas手搖鮮奶茶！Dr.Milker極鮮乳與斯里蘭卡茶葉　頂級品飲體驗

桃園科技風Motel開箱！獨享巨無霸SPA衛浴　看電影配BOSE音響超爽

遊客亂丟便當！害林業署人員冒險垂吊5公尺撿　網斥：超沒水準　　

知名喜餅「but.」出包！網友吃到「一塊塑膠」　衛生局派員稽查

沒抓好角度！高雄貨櫃車「車斗勾電線」　電桿遭連根拔起躺地

張育成16日主場繼續挑戰首轟　對決兄弟左投魏碩成

中國上半年對俄出口　4年來首見下滑

路邊牆角冒出「詭異雙頭蛇」　男嚇壞仔細一看竟是別種生物

汪小菲新婚2個月認「連婚房都沒有」　住辦公室樓下：就這麼慘

紅髮妹穿內褲墜樓「腳插入天窗」　坐車頂狂揉臀「已無法站立！」

社會熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

20歲女大生載3同學出遊　對撞小貨車側翻

29歲女國道跳車遭撞死　肇事駕駛曝車速95km

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

更多熱門

相關新聞

約好3天後慶生…愛妻福懋下班遭鷹架砸死

約好3天後慶生…愛妻福懋下班遭鷹架砸死

雲林福懋科技公司昨(6日)下午4時許發生7層樓鷹架倒塌事件，造成2死3傷悲劇，其中1名死者為46歲柯姓女子遭鷹架上的板模砸中頭，送醫搶救不治，留下3名兒女，劉姓丈夫哀痛表示，妻子走的那條陸沒有安全措施，相當危險，且當下風雨那麼大，質疑保全為何未阻止。

懷疑被戴綠帽　男警用「路上監視器」跟蹤妻

懷疑被戴綠帽　男警用「路上監視器」跟蹤妻

尪偷拍性愛成癮！妻氣炸報警訴離　手機驚見外甥女洗澡片

尪偷拍性愛成癮！妻氣炸報警訴離　手機驚見外甥女洗澡片

羅哈斯敲安道奇就贏球已21連勝

羅哈斯敲安道奇就贏球已21連勝

假會計師詐騙25億　重判14年2月求交保

假會計師詐騙25億　重判14年2月求交保

關鍵字：

妻子作證射進去小王人夫逆轉勝

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

正妹泰國失蹤疑遭綁架肢解！生前最後畫面曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

八點檔男星二度爆性騷！林雨宣同劇認了：有被搭話

更多

最夯影音

更多

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面