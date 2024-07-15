　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2退役軍官加入統促黨！涉與台商幫中共發展組織　3人延押2個月

▲▼ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄高分院外觀。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

統促黨幹部溫姓台商被控涉嫌在中國經商時，疑被中共國安等涉台單位吸收，溫姓台商還拉攏朱姓、江姓兩名退役軍官在台發展組織，涉犯國安法，高檢署高雄分署今年5月約談3人到案，檢方認為他們涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，如今2個月羈押期將屆，檢方向院方聲請延長羈押2個月獲准。

據了解，溫姓商人是2016年至2019年間前往中國投資經商，經友人介紹認識對岸國安、情治等部門高層人員，疑被對方吸收後接受指示，回台發表親中言論，並找軍人為對岸蒐集情資、發展組織。

溫男透過關係，先後認識同為統促黨幹部的朱姓和江姓退役軍官，招待兩人前往中國旅遊，全程免費，並與對岸統戰高層人員見面，允諾回台後藉由人脈、私人情誼，吸收軍中現役或退役軍官為對岸工作。

高雄高分檢今年初接獲檢舉後，指揮調查人員擴大追查，經過數月清查、蒐證，5月間展開收網行動，除了搜索溫男在新竹、高雄等住處，也傳喚溫、朱、江和多名證人釐清案情。

據指出，溫男等人僅坦承到中國與國安高層人員接觸，但否認幫對方吸收成員或蒐集情資，檢方認為溫男等人供詞避重就輕，涉犯國安法等罪，涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

溫男3人的羈押期即將屆滿，檢方再度向法院聲請延長羈押禁見2個月，法院審理後裁定延長羈押。

ET快訊
搶救畫面曝！29歲女國道突跳車亡　媽站路肩目擊慘狀
轉頭看「這張圖」閃過子彈！　川普狂讚：救了我
快訊／鋼鐵人宣布隊長呂政儒離隊
新冠死亡比流感高11倍！變異株LB.1傳播力更強　醫憂「年底
獨／砸ATM潑豬油　可憐母為32歲兒領錢和解
大學肄業假冒NYU碩士　當上台北CEO一年詐2204萬
川普真的命大！最新音檔分析：槍手離講台僅110m　差1cm就
又是酒駕！40歲K姓韓星撞上分隔島翻覆
馬力歐租房32年終於置產　積蓄700萬全砸了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離職經理偷走檔案　害前東家20億營業秘密外洩！檢建請從重量刑

搶救畫面曝光！29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

快訊／高雄殯儀館前車禍！貨車左轉撞機車　女騎士倒地送醫

台南警局長廖宗山最後一天上班　盼林士傑案「能有奇蹟」

大學肄業假冒NYU研究生　神鬼CEO上班1年詐2204萬元

高雄87歲阿北路口「鬼切左轉」　下秒遭直行休旅擊落躺地

2退役軍官加入統促黨！涉與台商幫中共發展組織　3人延押2個月

快訊／士林轎車失控暴衝30米！郵筒「倒頭栽」噴進藝品店內

板橋2貨車追撞！1駕駛雙腿遭夾受困車內　警消破壞車門救援

南投藝品商暗藏軍火庫！刑事局特警攻堅200坪豪宅　揪超強火力

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

離職經理偷走檔案　害前東家20億營業秘密外洩！檢建請從重量刑

搶救畫面曝光！29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

快訊／高雄殯儀館前車禍！貨車左轉撞機車　女騎士倒地送醫

台南警局長廖宗山最後一天上班　盼林士傑案「能有奇蹟」

大學肄業假冒NYU研究生　神鬼CEO上班1年詐2204萬元

高雄87歲阿北路口「鬼切左轉」　下秒遭直行休旅擊落躺地

2退役軍官加入統促黨！涉與台商幫中共發展組織　3人延押2個月

快訊／士林轎車失控暴衝30米！郵筒「倒頭栽」噴進藝品店內

板橋2貨車追撞！1駕駛雙腿遭夾受困車內　警消破壞車門救援

南投藝品商暗藏軍火庫！刑事局特警攻堅200坪豪宅　揪超強火力

烏日玉闕朝仁宮紀念玄壇元帥渡台364年　副市長鄭照新祈福交流

俞大㵢花800萬公帑買家具？實際花費139萬　最貴花42萬買沙發

川普濺血！1981以來最重大刺殺未遂案　FBI調查潛在國內恐怖主義

植物診療師法三讀　估10年3000名、最快明年國考

川普713槍擊時間表一次看！　還原1分30秒生死現場

羅東夜市名店「外帶4菜色」！佳娜結帳看金額驚呆：台北一盤超過300

薪水35K養一家四口　她嘆「沒錢別生孩」！全場見1點：贏過很多人

離職經理偷走檔案　害前東家20億營業秘密外洩！檢建請從重量刑

搶救畫面曝光！29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

快訊／高雄殯儀館前車禍！貨車左轉撞機車　女騎士倒地送醫

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

即／北捷司機休息室驚傳藏毒！當事員工尿檢結果出爐

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流

更多熱門

相關新聞

中共三中全會15日舉行　分析：聚焦新質生產力及稅改

中共三中全會15日舉行　分析：聚焦新質生產力及稅改

中共第20屆三中全會將在15日舉行，中國學者預計將提及新質生產力、財稅、金融、市場化及國企改革等重點；但德國學者對三中全會的改革措施能夠奏效並不樂觀。

中共遠在內蒙火箭軍試射　我軍掌握情資取得射高、動態數據

中共遠在內蒙火箭軍試射　我軍掌握情資取得射高、動態數據

快訊／偵獲中共火箭軍於蒙古多次試射　國防部防空部隊加強戒備

快訊／偵獲中共火箭軍於蒙古多次試射　國防部防空部隊加強戒備

雲林男喊「人劍合一」弒母　遭收押

雲林男喊「人劍合一」弒母　遭收押

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

即／鄭文燦涉貪維持羈押　高院駁回律師抗告

關鍵字：

統促黨幹部中共組織羈押2月

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面