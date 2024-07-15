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有色狼！小姊妹逛科博館遭偷拍哭出來　藍衣男逃96小時未落網

▲「科博館有色狼！」小姊妹獨逛生命科學廳遭偷拍　藍衣男落跑96小時未落網。（圖／科博館提供）

▲一對國小姊妹日前獨逛生命科學廳遭偷拍，藍衣男落跑96小時未落網。（圖／科博館提供）

記者游瓊華／台中報導

暑假到來，大批親子湧入知名台中知名自然科學博物館，但現卻傳出館內發生觀展的國小女童疑遭偷拍事件，女童發現自己被偷拍後放聲大哭說「有色狼」，但嫌犯逃逸，館方人員及見義勇為民眾欲逮人都失敗；案發至今近96小時過去，嫌犯尚未落網，而科博館也發出5點聲明回應。

科博館表示，案發當天，兩名國小女童在上午約11點左右，由母親開車送到科博館讓姊妹倆自行參觀，到下午1點20分左右，女童在生命科學廳2樓附近「你的獨特轉盤」參觀時，發現一名男子身著藍色POLO衫上衣、卡其短褲、戴深膚色口罩男子，假裝蹲下靠近女童撿東西，並說對不起後離開。

科博館指出，女童描述當下覺得有被偷拍，後來在麥當勞看到這名男子，竟發現男子手機內就是自己的照片，當場大聲放哭說「有色狼」，藍衣男當場從麥當勞右轉大樓梯往生命科學廳門口往外跑出。

科博館表示，當時戶外下大雨，驗票台勞務承攬人員以及書屋店員發現不對勁也都追出去，但男子從草地往機車停車位跳下隨即消失，而驗票人員也跌倒受傷，但仍趕緊帶2位女童到綜合服務中心回報此事，立即報警，並協助通知家屬。

科博館今天也發出5點聲明，當中包括加強館內巡警，也提醒服務人員、志工等，若發現幼兒單獨行動，主動關切注意行蹤，並隨即巡視有否家長在場；並適時提醒家長，以避免意外發生風險等。

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