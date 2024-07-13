包機推廣成功！　8月底迎首架國際包機...230遊客抵臺東

▲臺東國際包機推廣有成。（圖／臺東縣政府提供）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府積極爭取海外遊客，13日迎來成功推動包機直飛的好消息！首架包機由臺東縣政府與華府旅遊集團攜手推出「臺東-河內」直飛航班，8月30日由越捷航空執飛，從越南河內載運230名越南籍旅客來臺東體驗原民文化、享受溫泉泡湯、漫遊蔚藍海岸，品嚐釋迦香甜美味。交通及觀光發展處表示，首班包機推出即銷售一空，10月底預計再追加2架次，希望更多國際旅客感受臺東美好。

華府旅行社表示，直飛班機不僅搭載外籍客遊臺東等地，日後也規劃從臺東飛往越南河內文化體驗遊程，讓縣民不用再舟車勞頓遠赴桃園機場，省去交通時間及花費，共計2種不同遊程路線以及3種高規格方案供民眾選擇，五天四夜行程最低27800元。

套裝行程包含入住四星級酒店，走訪越南西北最美村莊「吉吉村」，體驗海拔2200米的「龍雲玻璃天空步道」，以及下龍灣、沙壩等知名景點，推出後不到1個月機位已銷售一空，日前預計10月底再追加2架包機服務臺東旅客，持續將越南旅客帶進臺東觀光。

交觀處指出，此次直飛包機是首架來臺東的外國籍航空飛機，同時也在0403地震後向世界宣告臺東旅遊一切安好，期盼持續吸引旅客來臺東旅遊。未來將持續鎖定東亞地區各國，推動國際包機直航點，帶動更多國際旅客遊訪臺東，創造縣內觀光產業商機。