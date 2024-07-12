騎士福音！高溫狂飆「火烤機車族」高雄縮短紅燈秒數　少曬30秒

▲高溫狂飆「火烤機車族」！高雄縮短紅燈秒數。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄夏季高溫狂飆，不少騎士停等紅燈時只得選擇在陽光下曝曬，或者停等在樹蔭下，但也因此可能造成交通事故。高雄市交通局因應夏日酷熱氣候，7月起將逐步於市區部分路段縮短號誌週期30秒，減少路口一次性停等時間，後續也會持續觀察車流紓解狀況，適時檢討調整。

為因應夏日酷熱氣候，交通局延續去年夏季實施調降週期計畫，於7月起中午時段，在兼顧車流紓解效率及行人安全通行需求下選擇次要道路，以縮短號誌週期方式，達到減少道路紅燈停等時間。

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例如，三民區中華路（不含）以東、博愛路（不含）以西、十全路以南、九如路（不含）以北，以及苓雅區中山路（不含）以東、民權路以西、五福路（不含）以南等二區域範圍內，將原週期150秒調降週期為120秒運作。縮短週期秒數30秒，以加快號誌週期內時相變換更迭，減少路口一次性停等時間。

▲高雄因應夏日高溫，縮短紅燈秒數，路口少曝曬30秒。（圖／記者賴文萱翻攝）

交通局指出，縮短號誌週期秒數需要考慮多項因素，如實施路段（路口）、幹支道車流、行人通行秒數、路段連鎖以及路段內複雜多時相路口等，後續將持續觀察車流疏解、號誌群組連鎖狀況，再適時檢討研擬調整。

同時，交通局也呼籲，用路人應遵守交通安全規則及依照燈號行駛，勿因為減少停等次數而搶快或遠離停等區，造成交通事故，得不償失。