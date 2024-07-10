社會運動座談從太陽花到青鳥　青年透露慶生到一半直接拿蛋糕到議場外聲援

▲Y’s Day「週三青年日」舉辦青年座談，探討從太陽花到青鳥的社會運動議題。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

青年如何看到此次的青鳥行動？台灣青年法律人協會副理事長甘知沂表示，「反國會濫權行動」爆發當天，本來是朋友的生日，大家看到國會的情況實在坐不住，只好拿著蛋糕及手舉牌到議場外「一邊慶生一邊表達訴求」。甘知沂認為，這樣的開端彰顯台灣公民社會的力量已融入日常生活，能從「慶生」持續擴大為萬人響應的公民活動。

Y’s Day「週三青年日」10日晚間舉行青年座談，主題為「當國會不再民主——從野百合、太陽花到青鳥，台灣社會運動的時代群像」，甘知沂是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的學者專家與來賓，還包括台灣大學社會系教授何明修、東吳大學政治系助理教授陳方隅、身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊、英國「倫敦講臺」組織參與者陳璽尹、台灣經濟民主連合副秘書長許冠澤。

台灣大學社會系教授何明修表示，「研究社會運動是非常刺激的事情，因為你永遠不知道結果」，從十年前的太陽花運動和今年的青鳥行動，可以發現貫穿至今的主題是民眾「害怕被中國併吞」的擔憂。

何明修指出，太陽花與青鳥兩個運動，參與團體類似，但這次的青年和學生的比例明顯下降，主力轉向青壯世代，他在現場抽樣調查發現，反對國會擴權行動的參與者，亦多半支持臺灣獨立、同志婚姻和居住正義等共同價值。

▲台灣大學社會系教授何明修。

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

東吳大學政治系助理教授陳方隅認為，從野百合、太陽花到青鳥行動，台灣的社會力非常強韌，公民運動蓬勃發展，青年也一直在社會變遷與政治改革中扮演強而有力的促進者角色。

台灣青年法律人協會副理事長甘知沂在談到自己參與青鳥行動時也透露，「反國會濫權行動」爆發當天，本來是朋友的生日，大家看到國會的情況實在坐不住，只好拿著蛋糕及手舉牌到議場外「一邊慶生一邊表達訴求」，想不到引起群眾聚集，促成後續的行動。

甘知沂強調，這樣的開端並不是貶低行動，而是彰顯台灣公民社會的力量已融入日常生活，能從「慶生」持續擴大為萬人響應的公民活動。

▲台灣青年法律人協會副理事長甘知沂。

▲台灣經濟民主連合副秘書長許冠澤。

台灣經濟民主連合副秘書長許冠澤進一步指出，健康的公民社會有啟蒙、組織、動員和抗爭四大階段的週期循環：群眾關心政治而啓蒙後，會加入組織，成為下次重大事件發生時動員的基礎，而抗爭行動將再次啟蒙一批新的公民，持續循環。「反國會濫權行動」創造群眾關注政治的契機，同時也讓各地既有的議題組織獲得動能。

英國「倫敦講臺」組織的活躍參與者陳璽尹在分享海外公民活動經驗時表示，2014年太陽花運動期間，當她知道遠在台灣的朋友都擠在立法院，非常焦急，「但身邊卻沒有人有同感，感覺非常孤獨」，因此，五百多位旅居英國的台灣人齊聚在倫敦地標特拉法加廣場，後來更組成了「倫敦講臺」，這個組織的活動持續至今，定期討論同志平權、居住正義等不同議題，向世界發聲。

▲英國「倫敦講臺」陳璽尹。

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

對於實際參與社會運動的青年現身說法，台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊表示，民主國家中如果存在既有體制無法排解的壓力和議題，常會透過公民運動來解決。回顧台灣民主化進程，其實公民運動在每一個關鍵時刻，都扮演著推動台灣政治改革的先驅角色，雖說每個時代的公民運動都有其獨特的背景和意義，但不變的是，在社會變遷中占主導力量的，一直都是青年群眾。



董思齊也提醒，雖然每個世代所面臨的課題不同，但核心價值無疑是對民主、自由、憲政及公義的追求，只是民主深化需要一代接著一代，努力接棒來共同完成，因此青年不只是未來的希望，也是推動進步的重要力量，青年朋友不論在什麼崗位上，都應參與公共事務，並以具體的行動來打造屬於台灣這個國家的共同記憶。