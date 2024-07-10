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社會 社會焦點 保障人權

詐騙集團偷走我的房！　七旬嬤3000萬財房遭騙

無法輕易移轉的房地產，竟被詐團偷天換屋，讓民眾賠光家產。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲無法輕易移轉的房地產，竟被詐團偷天換屋，讓民眾賠光家產。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣被稱「詐欺王國」，現在連無法輕易移轉的房地產，也成為詐團囊中物，據警政署統計，過去5年的投資詐騙案件，從1,894件爆增6倍、達11,775件之多，占整體詐欺犯罪的3成，其中更有1,067人因不動產詐欺遭逮捕。本刊採訪受害的新竹七旬阿嬤，因加入一個LINE群組，不僅千萬元存款沒了，就連市值2千多萬元的房子也遭騙，讓財房兩失的她無語問天。台灣詐騙鼠輩猖狂，當政者應該施鐵腕祭重法打擊詐團。

短短半年，72歲的王鳳珠（化名）傾家蕩產。王鳳珠住在新竹市東區，好市多商圈的精華地段，29年前買下完工的社區大樓，開心入住；隨著房價上漲，目前房屋價值來到2,325萬元。

7旬新竹嬤不僅被詐騙存款，連房子也沒了。

▲7旬新竹嬤不僅被詐騙存款，連房子也沒了。

LINE群組　引誘投資

王鳳珠打拚半輩子，為期20年的房貸早已還清，子女也都結婚成家，她與老伴安居新竹最繁華的東區，過著愜意的退休生活。沒想到，今年初她滑手機，看到「飆股投資」的LINE群組，一指入群後，生活卻從此變調；不僅手上的錢全沒了，連2千多萬元的房子也變成「別人家」。

回顧一腳踏入陷阱的那個情境，王鳳珠懊悔地說：「我單純覺得，每天能吸收免費的投資訊息也不錯啊！」免費的最貴，因為絕大多數投資詐騙的起點正是LINE群組，詐團派出暗樁充當同學，炒熱投資氣氛，虛構平台裡的花花世界，只要入了群，人性的弱點被觸碰了，向下沉淪的拉力會強到連自己都無法想像。

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