虎航促銷10點開搶！飛日本「單程機票1699元起」　

▲台灣虎航冬季航班第2波促銷，今（10日）上午10時準時開搶。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣虎航冬季航班第2波促銷，今（10日）上午10時開賣，包括台北-岡山單程機票未稅價1699元起、高雄-大阪單程未稅價1799元起等3航線。阿聯酋航空推出夏季限時優惠，即起至9月15日購買杜拜來回機票，免費入住五星級JW 萬豪侯爵飯店2晚。

日本機票又下殺，台灣虎航冬季航班促銷機票第2波優惠，其中台北飛大阪、岡山航線都是增班開賣，台北-岡山1699元起，台北-大阪1799元起，高雄-大阪1799元，票價都是單程未稅。

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台灣虎航冬季航班第2波銷售期間為2024月7月10日上午10時至晚間11時59分，搭乘期間為2024年10月27日至2025年3月29日；航班時間依官網公告為主。

▲阿聯酋航空推出夏日限時優惠。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空指出，即起至7月21日，凡購買旅遊期間2024年7月4日至2024年9月15日的杜拜來回機票，或在杜拜轉機停留超過24小時的頭等艙及商務艙旅客，可免費入住五星級杜拜 JW 萬豪侯爵飯店 （JW Marriott Marquis Hotel Dubai）2晚，豪華經濟艙與經濟艙旅客則可免費入住1晚。

阿聯酋航空表示，旅客如欲使用這項特別優惠，須於抵達杜拜前至少96小時提出申請；並可透過阿聯酋航空官網、阿聯酋航空App、阿聯酋航空客服中心或旅行社合作夥伴訂購機票。