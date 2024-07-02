旅行社網站爆BUG「大阪來回機票1613元」！手刀粉驚喜：已出票

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

旅行社網站出現BUG，大阪來回機票含稅不到2000塊！旅遊達人「機票博土 不累哥」今（2）日上午近11點貼出一張截圖，有粉絲通報某旅行社出現BUG，「大阪來回含稅1613元！」而其他家都要近9千起跳，「已有粉絲已經開票」，網站瞬間被塞爆、掛點。

不累哥上午10點53分發文，「旅行社BUG！！！集中在8月份較多！」原來是有粉絲發現，該旅行社的網站顯示，8月從桃園機場（TPE）飛關西國際機場（KIX），來回機票含稅只要1613元。

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▲旅行社官網出包。（圖／翻攝自機票博土 不累哥）

從不累哥貼出的截圖可見，他選擇8月13日去、16日回，該旅行社顯示的價格只要1612元，第2便宜的要8910元，航空公司官網價則要9504元。不累哥透露，已經有粉絲成功開票，但不確定旅行社是否認帳。

貼文一出，許多人手刀想搶便宜機票，但網站似乎沒隔幾分鐘就發生掛點狀況，「網站已掛，殘念」、「完全進不去」、「看得到訂不到」、「網站塞爆了，然後掛了。」也有快手粉絲炫耀，「有訂到貴一點點的BUG票，含托運行李，超開心，已出票。」還有人留言討論，「看起來是航空公司的問題 一堆來回三千左右的票」、「不會認啦！這虧死耶…」