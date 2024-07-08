男女相親「同時認錯對象」還一起吃了飯　眾起鬨來個四人約會

▲ 一對年輕男女日前各自與相親對象相約在同一處商場吃飯，沒想到2人上樓吃飯後越聊越不對勁，才發現雙方一起認錯人，還同時放了自己的相親對象鴿子。（示意圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

中國一對年輕男女日前各自與相親對象相約在同一處商場吃飯，沒想到在商場門口陰錯陽差的認錯人，2人上樓吃飯後越聊越不對勁，才發現雙方一起認錯人，還同時放了自己的相親對象鴿子，於是尷尬告別，各自去找自己原本的相親對象。消息曝光後引起網友熱議，笑稱：「要不你們四個一起吃吧？」

中國微博號《社死案發現場》發布一則網友投稿，該名投稿女網友表示，自己日前被家裡安排相親，與對方男生約在一個商場吃飯。當日她抵達現場後，先跟對方發了個訊息，告知已經到了商場門口，過了沒兩分鐘就有一個她覺得「有點小帥」的男生靠過來。原PO女網友表示，「我們不知道怎麼回事，眼神一對就以為是對方。」

原PO為了證明自己不是被對方的長相沖昏頭，辯解說其實自己見面有問對方的姓名，不過對方似乎沒聽清楚，總之兩人就一起糊裡糊塗的進了商場找餐廳吃飯。菜都點好後，2人越聊天越覺得不對勁，感覺訊息和相親前了解到的狀況都不一樣，原PO終於會意過來，「我們該不會認錯人了吧？」然後看見對方也愣住了。

之後兩人交換了姓名，發現果然認錯了相親對象，更尷尬的是兩人的相親對象都還在商場樓下等他們。兩人臉紅無措片刻，最後各自找自己的相親對象吃飯去。原PO直到投稿時回想起來，仍然尷尬到忍不住慘叫，「救大命啊啊啊啊啊啊啊啊啊尷尬到摳牆！」

消息曝光後，這如同老派言情小說的戲碼引起網友留言，「要不你們倆試試？感覺挺有緣份的哎」、「你們應該再堅持一下下……說不定另外一對就成了呢？」、「月老都給你們把線綁上了怎麼不把握住呢？」

也有人搞笑表示：「出門相親一趟見了2個對象，其實姊妹你賺到了！」、「要不你們四個一起吃啊」，還有人附和：「更多排列組合，成功機率加倍！」

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