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中國央行前顧問李稻葵：經濟不能只有生產沒消費

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲中國內需問題受到關注。（圖／CFP）

文／中央社台北8日電

中共20屆三中全會即將召開，外界關注未來經濟政策走向。中國人民銀行（央行）前顧問李稻葵表示，中國經濟不能只有生產沒消費，建議從放開人為消費限制、化解地方債風險、關注居民可支配收入與消費成長等方面入手來提振內需。

李稻葵是中國知名經濟學家，曾任中國央行前顧問，現在是北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長。新京報報導，李稻葵3日在2024新京報貝殼財經年會開幕式上發表主旨演講，作上述表示。

李稻葵直言，作為研究宏觀經濟的學者，「此時此刻，我與更關心人工智慧（AI）和『新質生產力』發展的領導和專家，心情略有不同」。

他表示，當下經濟最令人擔憂的，是需求沒有跟上生產力。雖然受到科技加持的新質生產力可提高生產力，但經濟不能只有生產沒有消費。

▲▼ 工廠,工人,生產線。（示意圖／CFP）

李稻葵指出，如果沒有需求，生產商、企業要降價，利潤要下降，很多企業要虧損、退出，投資者回報下降，股市受影響，銀行貸款貸不出去。對於再好的科技和新質生產力，投資者也會沒有信心，未來經濟的成長潛力會打折扣。

對於如何提振內需，李稻葵提出3點建議，一是盡量放開人為對老百姓消費的限制。如很多城市現在還限購住房，就連清華大學的青年教師，想在學校旁邊買房子或買第二戶房把父母接過來住，都沒有辦法。

他說，現在原則上應該完全取消限購。如果政府還不放心，如擔心房子少、學區好的地方出現炒房，可以精準施策，僅對個別街道限購。

二是應該釋放地方政府的積極性或購買力，把地方政府為了基建發行的債務延長，變成20、30、40、50年的債務。中央政府應大規模發行國債，以改革的方式置換地方政府的債，讓地方政府輕裝上陣，重新激活地方政府的購買力、經濟活躍度。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

李稻葵表示，現在地方政府的財政困難是因為做了大量基礎設施投資，但財政稅收有限，只能舉債，但舉了這麼多債卻負擔不起還債，惟有減少開支。而中國GDP中25%的購買力是來自地方政府，現在地方政府的支出較與2019年大約下降了2%。

三是從更長遠來看，地方政府要從關心GDP、稅收變為關心老百姓可支配收入的增長、常住居民消費成長。

李稻葵表示，以後考核地方政府的業績，需進行當地居民滿意度的獨立調查，真正了解老百姓對地方政府執政以來個人消費和收入的滿意度，而不是考核地方的財政收入多少。

▲勞動力,工廠,車間,勞工。（圖／CFP）

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