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前ASML執行長：中美晶片戰是意識形態之爭　恐持續數十年

▲▼半導體晶片。（示意圖／路透）

▲ 半導體晶片。（示意圖／路透）

文／中央社

荷蘭半導體晶片製造設備供應商艾司摩爾（ASML）前執行長韋尼克（Peter Wennink）表示，由於地緣政治利益競逐，美國與中國在晶片領域的爭端可能會持續數十年。

德國之聲7日報導，韋尼克6日接受荷蘭BNR電台採訪時表示，由於地緣政治利益攸關，美國與中國在晶片領域的爭端可能會持續數十年。他指出，這場爭端是意識形態，而非基於事實。

韋尼克在擔任ASML執行長10年後在今年4月離職。

過去幾年，中國一直是ASML的全球第3大市場，僅次於台灣和韓國。但2023年，中國躍升為ASML的第2大市場，占其總營業額的29%，僅次於台灣。分析人士指出，這是因為中國半導體企業趕在美國對中出口限制令生效前搶購了ASML生產的深紫外光曝光機（DUV）。

另最為先進的極紫外曝光機則在更早前因美國壓力被禁止對中出口。

韋尼克在去年10月曾對投資者表示，美國的限制措施將影響ASML對中銷售約15%的比重；他也曾公開反對對中限制措施，警告稱此舉會激勵中國開發新技術，進而對ASML構成競爭威脅。

北京多次指責美國試圖透過限制技術出口來阻礙中國經濟發展，同時也在國內推動晶片等高科技產業鏈的自主化。

2023年9月，中國通訊巨頭華為宣布推出一款採用中芯國際7奈米先進晶片的新手機Mate 60 Pro。該晶片由中芯國際利用ASML的曝光機製造，其成本比使用極紫外曝光機高出約6倍，顯示出即使在受到美國限制的情況下，中國仍在大力打造國產高端晶片。

習近平今年3月與時任荷蘭首相呂特（Mark Rutte）會晤時強調：「中國人民有正當發展的權利，任何勢力都無法阻遏中國科技發展的步伐。」根據中國外交部訊息，呂特在會晤中表示，「脫鉤斷鏈」不是荷蘭政府的政策選項，因為任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身。

荷蘭新任總理史庫夫（Dick Schoof）近日上任時則表態，荷蘭與中國進行國安相關討論時必須「非常謹慎」。

美國政府藉由限制ASML將產品出口到中國，阻擾中國的半導體野心，荷蘭在此方面一直是美國的重要盟友。

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