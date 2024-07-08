冷心低壓今通過！　下最大地區曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今日「冷心低壓」逼近並通過，應注意局部「大雷雨」（雷擊、強風、瞬間大雨及冰雹）的威脅。中央氣象署提醒，今午後大台北地區、北部山區、中南部有局部大雨發生機率，尤其中南部山區更要留意局部短延時豪雨發生可能。

氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，環境風場以東南風為主，迎風面的台東、恆春有不定時的短暫陣雨，由於大氣環境不穩定，有利對流發展，各地要留意午後短暫雷陣雨。

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氣象署說，午後中南部、大台北、北部山區有局部大雨發生機率，尤其中南部山區更要留意局部短延時豪雨發生的可能。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日冷心低壓逼近並通過，因高空的氣溫降低，大氣上冷下暖，增加午後對流強度；周二至周五大氣持續不穩定，近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區，都應注意局部大雷雨的威脅。



吳德榮分析，周六、周日太平洋高壓逐漸增強，雖仍有午後對流，但因受到抑制，其強度略減弱，範圍縮小。

▼吳德榮說，今晨4時水氣頻道雲圖顯示，高空冷心低壓在台灣東側，偏西前進。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」專欄）

