「玉帝開天門」一年一次　3生肖、3星座要發了

▲「天眖日」可拜玉皇大帝。圖為主祀玉皇大帝的新竹天公壇。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一年一次的「天眖（音同「況」）日」要來了！清水孟國際塔羅小孟老師分享，玉皇大帝開天門，獅子座、金牛座、天秤座以及生肖屬「龍、狗、猴」得玉帝財！拜玉帝、虎爺財運驚人。

小孟老師說，農曆6月6日（國曆7月11日）為「天眖日」，被古人視為皇帝曬龍袍、以及玉帝大開天門賜財補運、補自身財庫的日子，因此建議大家在這一天補財運，會有不錯的效果，可到各大財神廟，或捐錢幫助大眾，到便利商店小額捐款也可以。

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小孟老師指出，同時天眖日是玉帝一年只有開一次天門，因此也是被大家認為，是一年裡面補財庫最佳的大吉日。而農曆6月6日這天也是虎爺生日。

TOP 3：天秤座或屬猴

天秤座或屬猴的朋友，拜完玉帝與虎爺後，你的社會地位相較於上個月有明顯提升，也因此受到許多重視。當然也因此揹負不少責任，但有些是因為自我的期許及面子問題，不過這些責任也為你們帶來不少財富。

比如受邀去演講、主持會議，或是事業藝術創作受到矚目之類的，若是能精益求益，繼續為自己而深造，相信將可延續更多的財富收入。

TOP 2：金牛座或屬狗

金牛座或屬狗的朋友，拜完玉帝與虎爺後，你開始會變得想要接觸玩樂性質的財務，且想法也多元化，不妨將這些想法投注在刮刮樂或大樂透上，也許會有更多靈感。

除此之外，社交活動也會增加很多，貴人運也提升很多，只要多加精心打扮並出席，相信可遇到許多不同社會層級的人士，若能主動認識，將有助於你們的事業及財務發展。

TOP 1：獅子座或屬龍

獅子座或屬龍的朋友，拜完玉帝與虎爺後，你的事業發展及合夥關係方面有更高成就，且這時出現的人，多半對工作和事業皆有幫助。就連學生就學或想出國留學的，當然也想外出旅行的，都有相當高機會可得到經濟上的協助。

主要是因為人而帶來的財運，正所謂「家和萬事興，人和財源進」，所以只要多加留意與人之間的互動關係，相信可以有更廣的財富進帳。

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