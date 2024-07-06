　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國海警船出沒釣魚台海域　嗆日本漁船「侵入領海」：依法實施驅離

▲▼中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

▲中國海警船今年4月27日在日本實際控制的釣魚台（日稱尖閣諸島）附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

釣漁臺列嶼為我中華民國台灣的附屬島嶼，行政管轄隸屬於宜蘭縣頭城鎮大溪里，然而日本卻聲稱擁有釣魚台主權，並稱為「尖閣諸島」。近來，繼我澎湖籍漁船在金門外海捕魚時，遭到中國海警扣押回福建後，就連日本海上保安廳船隻也屢遭中國威脅，在航行至釣魚台海域時，便遭中國海警廣播警告。

根據日媒《讀賣新聞》，中國海警局最近屢次派船隻「進入」沖繩縣石垣市附近的釣魚台海域，即日本聲稱的「領海」，不僅在釣魚台海域加強對於日本漁船的監控，甚至從去年7月起開始透過社群平台微博的官方帳號發文，針對日本漁船實施個別警告。

觀察中國海警局的官方微博帳號。本月4日，中國海警局透過發言人劉德軍發表標題為「中國海警依法區離日非法進入我釣魚島領海船隻」的貼文，內文指出2至4日鶴丸號、善幸丸2號漁船和數艘日籍巡視船「非法進入」中華人民共和國所聲稱的釣魚台領海，因此中國海警艦艇必須依法實施警告驅離，還敦促日方停止在該海域的「違法活動」。

日媒《讀賣新聞》指出，中國海警局微博官方帳號直到2022年，皆會定期發文「海警局艦隊巡航釣魚島的『領海』內」。

▲▼日本沖繩縣石垣市曾於2023年1月在尖閣諸島（釣魚台）海域進行海洋調查。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本沖繩縣石垣市曾於2023年1月在釣魚台海域進行海洋調查。（圖／達志影像／美聯社）

2023年1月，沖繩石垣市在釣魚台海域實施海洋調查，市長中山義隆搭乘作業船巡視現場，附近則有日本海上保安廳船隻和4艘日本漁船巡航，豈料中國海警局竟然向日本廣播，「（包括作業船在內）的5艘日本船隻非法侵入『領海』，因此將依法要求撤離。」

2023年7月，中國海警區開始點名「侵入領海」的日本籍漁船，尤其官方微博帳號更是點名來自石垣市、與那國町的5艘船隻名字。

自從2023年3月以來，中國海警局船隻航行至釣魚台海域時，會開啟船舶自動識別系統（AIS），甚至還主動要求現場的日本籍漁船撤離。《讀賣新聞》分析，研判此舉可能是中國有意向國際社會宣示，中方對於釣魚台周遭海域的「實際控制」。

報導還提到，中國「海警三號令」從今年6月中生效，擴大海警權限，可扣押涉嫌非法進入中國領海的外國船隻，最長可拘留60天，釣魚台周邊海域同樣也在該法規範的適用範圍。

針對中國海警船「入侵『領海』」的行徑，日本海上保安廳巡視船要求中國海警船撤離，並遵循外交管道向中方表達抗議，然而中國船隻卻常態「進入」釣魚台海域。

日本政府表示，「對於中國違反國際法的行徑斷不可容忍，尖閣諸島（釣魚台）無論是歷史上、亦或國際法上皆無疑是日本的固有領土，呼籲（中方）能夠冷靜看待。」

據悉，我中華民國外交部透過官網宣示釣魚臺列嶼之主權，「釣魚臺列嶼是台灣的附屬島嶼，其行政管轄隸屬台灣宜蘭縣頭城鎮大溪里，無論從歷史、地理、地質，使用國際法來看，釣魚台列嶼都是中華民國的固有領土。」

ET快訊
快訊／福懋科技公司鷹架倒塌！　傷亡不明搶救中
快訊／大雷雨炸5地！　氣象署示警：防雷擊、冰雹
快訊／鄭文燦涉貪！　賴清德發聲了
澎湖捕獲「超巨石斑魚」！直逼成人身高　船長嗨翻：意外之財
房屋幾乎滅頂！　湖南潰堤「衛星對比圖」曝光
同一天！鄭文燦涉貪、陳亭妃遭正國會除名　前藍委：賴清德在立威
快訊／日本新幹線停電！　東京到大阪一度停駛
鄭文燦涉貪「登上國際媒體」！　彭博、路透關注
金門漁船「送貨」到大陸！　驚見混砲營士官

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本明天熱爆！災害級高溫「關東飆破40度」　赴日注意中暑

巴黎奧運好熱！選手村終於安裝「2500台冷氣」　美中代表團自攜空調

美國富豪表態了　168名商界領袖連署「施壓拜登退選」

快訊／日本東海道新幹線停電！　東京到大阪一度停駛

CNN預言民主黨推「黃金組合」取代拜登！　7強項打趴川普

中國海警船出沒釣魚台海域　嗆日本漁船「侵入領海」：依法實施驅離

鄭文燦涉貪登上國際媒體　彭博、路透關注

首爾嚴重車禍撞死9人！肇事車「6年發生6起車禍」　老翁妻子是車主

美智庫提「第2次美國革命」擴張總統權力　川普撇清關係

美國國慶週末假期槍擊頻傳　至少33死數十傷

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

轎車未打方向燈鬼切右轉　害騎士慘摔竟直接開走！

FTIsland揪萬人合唱「到南部弄假牙」　李洪基求下降舞台：down~pls

嬤碎唸怨「阿公都不說話」　孫女笑：至少他都沒逃跑

泰民一個wave...衣服扯破了＞／／／＜

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

日本明天熱爆！災害級高溫「關東飆破40度」　赴日注意中暑

巴黎奧運好熱！選手村終於安裝「2500台冷氣」　美中代表團自攜空調

美國富豪表態了　168名商界領袖連署「施壓拜登退選」

快訊／日本東海道新幹線停電！　東京到大阪一度停駛

CNN預言民主黨推「黃金組合」取代拜登！　7強項打趴川普

中國海警船出沒釣魚台海域　嗆日本漁船「侵入領海」：依法實施驅離

鄭文燦涉貪登上國際媒體　彭博、路透關注

首爾嚴重車禍撞死9人！肇事車「6年發生6起車禍」　老翁妻子是車主

美智庫提「第2次美國革命」擴張總統權力　川普撇清關係

美國國慶週末假期槍擊頻傳　至少33死數十傷

血庫拉警報只剩4.9天量！A型、O型最缺　基金會揭3大原因

快訊／福懋科技公司鷹架倒塌！有工人遭壓傷受困　傷亡不明搶救中

陳傑憲鼓勵陳聖平記得「耍帥」　吳念庭首安瞬間兒子關電視

九局下8分領先差點翻車！　太空人13比12力退雙城奪勝

《墨雨雲間》長公主難搞是真的！于正曝她「私下真面目」：每次被氣到

中正紀念堂儀隊表演移到自由廣場　顧立雄：兼顧民眾需求和轉型正義

吉田正尚9上續命追平轟！　紅襪延長賽奪勝氣走洋基

五月天阿信見台下當眾質問「你有針對性嗎」　瑪莎傻眼：叫起來羞辱我

日本明天熱爆！災害級高溫「關東飆破40度」　赴日注意中暑

台東延平鄉農藝節　食農列車+農村音樂季登場

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

國際熱門新聞

降落傘沒開！軍校生「跳傘8秒」登出人生

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

身體太臭！中年男慘遭同事「塞洗衣機」轉動

新Waterbomb女神誕生！JEEWON比基尼唱跳嗨翻

垃圾車後斗「滾出雙胞胎嬰屍」

丈夫結紮！她懷孕「遭疑偷吃」　小叔驗DNA真相曝光

福岡知名餐廳拿「稀釋漂白水」給客喝！

日小學生「上游泳課溺斃」！3師沒發現

鄭文燦涉貪登上外媒　彭博、路透關注

英新首相施凱爾覲見國王

Netflix砍掉「最便宜」無廣告方案！

美股收紅　標普500、那斯達克指數創新高

蛔蟲從腸胃道「萬頭攢動」　一條條衝出來

即／日東海道新幹線停電！東京到大阪一度停駛

更多熱門

相關新聞

首爾車禍撞死9人　肇事車「6年6起車禍」

首爾車禍撞死9人　肇事車「6年6起車禍」

南韓首爾市中心1日晚間發生嚴重車禍，68歲車姓老翁開著捷尼賽斯（GENESIS）黑色轎車，逆向失控高速衝撞斑馬線和人行道，行駛250公尺後停在地鐵市廳站12號出口附近，導致9人不幸慘死、7人輕重傷。警方調閱相關保險紀錄後，發現該輛轎車過去6年來曾經發生6起事故，等於每年就發生一起。

日小學生「上游泳課溺斃」！3師沒發現

日小學生「上游泳課溺斃」！3師沒發現

韓國鐵道公社火災　車站售票機無法啟動

韓國鐵道公社火災　車站售票機無法啟動

河村勇輝末節猛砍16分仍不敵韓國

河村勇輝末節猛砍16分仍不敵韓國

身體太臭！中年男慘遭同事「塞洗衣機」轉動

身體太臭！中年男慘遭同事「塞洗衣機」轉動

關鍵字：

日韓要聞日本海上保安廳釣魚台尖閣諸島

讀者迴響

熱門新聞

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

鄭文燦今57歲生日遭逮捕！媒體人酸「民進黨夠狠」

行李箱「綁1物超NG」　地勤崩潰：機場恐癱瘓

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

7月份幸運生肖揭曉！

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

即／鄭文燦涉貪遭當庭逮捕！桃檢發新聞稿證實了

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

更多

最夯影音

更多

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面