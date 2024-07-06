中國海警船出沒釣魚台海域　嗆日本漁船「侵入領海」：依法實施驅離

▲中國海警船今年4月27日在日本實際控制的釣魚台（日稱尖閣諸島）附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

釣漁臺列嶼為我中華民國台灣的附屬島嶼，行政管轄隸屬於宜蘭縣頭城鎮大溪里，然而日本卻聲稱擁有釣魚台主權，並稱為「尖閣諸島」。近來，繼我澎湖籍漁船在金門外海捕魚時，遭到中國海警扣押回福建後，就連日本海上保安廳船隻也屢遭中國威脅，在航行至釣魚台海域時，便遭中國海警廣播警告。

根據日媒《讀賣新聞》，中國海警局最近屢次派船隻「進入」沖繩縣石垣市附近的釣魚台海域，即日本聲稱的「領海」，不僅在釣魚台海域加強對於日本漁船的監控，甚至從去年7月起開始透過社群平台微博的官方帳號發文，針對日本漁船實施個別警告。

觀察中國海警局的官方微博帳號。本月4日，中國海警局透過發言人劉德軍發表標題為「中國海警依法區離日非法進入我釣魚島領海船隻」的貼文，內文指出2至4日鶴丸號、善幸丸2號漁船和數艘日籍巡視船「非法進入」中華人民共和國所聲稱的釣魚台領海，因此中國海警艦艇必須依法實施警告驅離，還敦促日方停止在該海域的「違法活動」。

日媒《讀賣新聞》指出，中國海警局微博官方帳號直到2022年，皆會定期發文「海警局艦隊巡航釣魚島的『領海』內」。

▲日本沖繩縣石垣市曾於2023年1月在釣魚台海域進行海洋調查。（圖／達志影像／美聯社）

2023年1月，沖繩石垣市在釣魚台海域實施海洋調查，市長中山義隆搭乘作業船巡視現場，附近則有日本海上保安廳船隻和4艘日本漁船巡航，豈料中國海警局竟然向日本廣播，「（包括作業船在內）的5艘日本船隻非法侵入『領海』，因此將依法要求撤離。」

2023年7月，中國海警區開始點名「侵入領海」的日本籍漁船，尤其官方微博帳號更是點名來自石垣市、與那國町的5艘船隻名字。

自從2023年3月以來，中國海警局船隻航行至釣魚台海域時，會開啟船舶自動識別系統（AIS），甚至還主動要求現場的日本籍漁船撤離。《讀賣新聞》分析，研判此舉可能是中國有意向國際社會宣示，中方對於釣魚台周遭海域的「實際控制」。

報導還提到，中國「海警三號令」從今年6月中生效，擴大海警權限，可扣押涉嫌非法進入中國領海的外國船隻，最長可拘留60天，釣魚台周邊海域同樣也在該法規範的適用範圍。

針對中國海警船「入侵『領海』」的行徑，日本海上保安廳巡視船要求中國海警船撤離，並遵循外交管道向中方表達抗議，然而中國船隻卻常態「進入」釣魚台海域。

日本政府表示，「對於中國違反國際法的行徑斷不可容忍，尖閣諸島（釣魚台）無論是歷史上、亦或國際法上皆無疑是日本的固有領土，呼籲（中方）能夠冷靜看待。」

據悉，我中華民國外交部透過官網宣示釣魚臺列嶼之主權，「釣魚臺列嶼是台灣的附屬島嶼，其行政管轄隸屬台灣宜蘭縣頭城鎮大溪里，無論從歷史、地理、地質，使用國際法來看，釣魚台列嶼都是中華民國的固有領土。」