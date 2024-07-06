壯世代福音！中小企聘「65歲以上」員工　立委拋：租稅優惠至200％

▲民眾黨立委吳春城。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

為提升「狀世代」的勞動參與，民眾黨立委吳春城昨（5日）在由立法院長韓國瑜主持的《中小企業發展條例》部分條文修正協商時提出，中小企業增僱24歲以下或65歲以上本國籍基層員工，且提高該企業整體薪資給付總額時，得就其增僱該員工所支付薪資金額之「百分之二百」限度內，自其增僱當年度營利事業所得額中減除。此提案也受到在場各黨團及立法院長的支持。

吳春城提到，立法院昨日下午針對《中小企業發展條例》部分條文修正草案進行黨團協商，原本行政院所提版本是保留36條之2，增僱員工租稅優惠仍維持150％。

然而，吳春城持了不同意見。他表示，自己從進入立法院後，一再提醒行政部門、立法部門，台灣在明年將進入超高齡社會，但是行政部門一直沒有將這個問題放在心上。

對此，吳春城提出四大面向，呼籲一定要重視「壯世代」的勞動參與，政府也一定要祭出重賞、誘因才會發揮效果。

第一個面向是「就業率」，吳春城指出，65歲以上的勞動就業率韓國是35％、日本則有25％，台灣卻只有9％，政府再不提出方法、鼓勵，是不可能改變這個狀況。

第二個面向，則是「勞動力的補充」，吳春城說明，接下來的10年台灣就會面臨退休潮，中小企業的運作幾乎都是靠老師傅，但在老師傅都退休之後，如果沒有立即透過獎勵方式鼓勵老師傅繼續工作，對中小企業一定造成傷害。

此外，第三個面向，是「繼續工作就是維持身體健康最好的解方」，吳春城說，照顧高齡者不是仰賴衛福部推動「長照」，給高齡者工作高齡者就不會臥床在家。

「政府應該將重點放在鼓勵就業工作這個部分，而不是一直將錢投在社福、長照，政府的社福預算已經高達8000億元，應該把錢放在鼓勵高齡者就業，保持身體的健康，也能維持社交，應從這個角度來看問題。」

最後，第四個面向是「市場面」，吳春城提及，現在經濟部正在推動「大健康經濟」，主要的消費者就是這些高齡者，要鼓勵他們走出家門、消費，整個社會三分之二財富都掌握在這些人手上，台灣的未來就是一個「長壽經濟」，因此一定要給高齡者更多的鼓勵及機會。

吳春城特別感謝參與協商的各黨團代表都表示認同他的提案，其中，包括，民進黨團總召柯建銘、書記長莊瑞雄、國民黨團書記長洪孟楷、民眾黨團副總召黃珊珊、會議主席立法院長韓國瑜等都有高度共識。

因此，委員們立即請財政部、經濟部官員討論並草擬修正條文內容，其內容為：「中小企業增僱一定人數之24歲以下或65歲以上本國籍基層員工，且提高該企業整體薪資給付總額時，得就其增僱該員工所支付薪資金額之「百分之二百」限度內，自其增僱當年度營利事業所得額中減除。」