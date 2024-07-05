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你看過「中正劍」？　松濤社「英雄天地」文物展從七七開始

▲▼「英雄天地」文物展覽展。（圖／松濤社提供）

▲▼「英雄天地」文物展覽展。（圖／松濤社提供，下同。）

本報訊

七七抗戰八十七周年前夕，「松濤社」在北市中山北路「梅花年華」藝文空間，舉辦「英雄天地」文物展覽。「英雄天地」文物展覽展出歷代民族英雄墨寶暨相關文物，包括宋朝文天祥，明朝史可法、鄭成功，清朝戴醇士、戴宗騫，民國 國父孫中山、 蔣介石、吳佩孚、蔡公時、高志航、吉星文等等。

▲▼「英雄天地」文物展覽展。（圖／松濤社提供）

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▲先總統蔣中正致浙江大學郭遠任校長信函，內容論學生須養成禮義廉恥風尚事。

「松濤社」表示，中華文化與中國歷史式微飄零之際，為長期推廣民間教育，彌補學校課綱的不足，所以決定在7月設立「梅花年華」藝文空間，專注舉辦各種展覽和講座，期待能夠拋磚引玉，產生追隨昔年中華文化復興運動的壯志，更希望「梅花年華」藝文空間未來能遍佈台灣各縣市，以及海外各國。

▲▼「英雄天地」文物展覽展。（圖／松濤社提供）

▲「校長蔣中正贈」的陸軍佩劍正面。

「松濤社」表示，為服務海外愛好中華文化與中國歷史的同調，「英雄天地」文物展覽擬於今年10月10日，以線上展覽形式，呈現於「松濤社」原已經營三年之「伍仟年」線上博物館，不論何國人民，身居何處，都能輕易上網觀賞。

▲▼「英雄天地」文物展覽展。（圖／松濤社提供）

「梅花年華」藝文空間地址為台北市士林區中山北路4段16號，劍潭青年活動中心住宿大樓一樓。

展覽開幕日期：7月6日星期六下午2時。

展覽日期：7月7日至12月31日。

開放時間：每日早上8時至晚上10時，全年無休。

「英雄天地」文物展覽，歡迎國內外團體向「伍仟年」線上博物館策展暨編輯室預約，我們提供國語、廣東話、上海話或英語一小時展覽導覽，有意者請聯絡 chinese.heritage5000@gmail.com。

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