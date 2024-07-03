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青年座談2758號決議開戰　姚嘉文：1971年在聯合國發生的根本是鬼話

▲青年座談2758號決議開戰，姚嘉文：1971年在聯合國發生的根本是鬼話 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲「週三青年日」探討「2758號決議開戰！2758號決議的前世今生」 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

總統府資政姚嘉文表示，1971年在聯合國發生的事情，「不是神話，根本是鬼話」，他在著作《1971神話聯合國》提到，所謂「退出」聯合國，完全是誤導性的說法，「中國」根本沒有退出，至今仍是常任理事國，問題只是這個席位「由誰代表」。

Y’s Day「週三青年日」3日晚間舉行青年座談，談討主題為「2758號決議開戰！主權的詮釋戰爭——2758號決議的前世今生」，姚嘉文是在這場座談會中，做上述表示。同場受邀的學者專家，還包括台灣海洋大學永續科技治理研究中心主任江雅綺、台灣智庫諮詢委員賴怡忠、東吳大學政治系助理教授陳方隅，以及台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

台灣海洋大學永續科技治理研究中心主任江雅綺在開場指出，中國近來時常拿聯合國2758號決議出來做文章，阻撓台灣參與國際事務，但這跟台灣完全無關，「根本是史詩級的認知作戰」。她認為，2758號決議其實只涉及中國的代表權問題，是時任蔣介石所代表的「中華民國」在聯合國失去了合法的地位，並不能決定台灣的前途。

▲青年座談2758號決議開戰，姚嘉文：1971年在聯合國發生的根本是鬼話 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣海洋大學永續科技治理研究中心主任江雅綺。

▲青年座談2758號決議開戰，姚嘉文：1971年在聯合國發生的根本是鬼話 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲總統府資政姚嘉文。

總統府資政姚嘉文在分享他的著作《1971神話聯合國》內容時表示，1971年在聯合國發生的事情，「不是神話，根本是鬼話！」他在新書《1971神話聯合國》提到，所謂「退出」聯合國，完全是誤導性的說法，「中國」根本沒有退出，至今仍是常任理事國，問題只是這個席位「由誰代表」。

姚嘉文指出，當年美國和日本都力推讓「中華民國」和「中華人民共和國」在聯合國擁有席次「雙重代表權」，法律上根本也沒有退出的選項，但時任總統蔣介石遲遲不願意接受，最後只能在即將被驅逐時匆忙宣布退出。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠強調，2758號決議已被扭曲，影響層面非常廣大，中國將2758號決議和「一個中國」掛鉤，為將來的「法律戰」鋪路，如果台海衝突變成中國「內政問題」，其他國家都不能干預。

▲青年座談2758號決議開戰，姚嘉文：1971年在聯合國發生的根本是鬼話 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣智庫諮詢委員賴怡忠。

▲青年座談2758號決議開戰，姚嘉文：1971年在聯合國發生的根本是鬼話 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

東吳大學政治系助理教授陳方隅認為，2758號決議被中國「無限超譯」，混淆國際視聽，甚至連美國眾議院都要在去（2023）年通過的《台灣團結法案》Taiwan International Solidarity Act特別指出，「聯合國第2758號決議無涉台灣」。另外，美國國務院亞太副助卿藍墨客（Mark Lambert）也曾多次公開表示，2758號決議案並非確認台灣主權歸屬中國，意謂代表美國政府嚴正拒絕烏賊戰。

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊表示，台灣因晶片與地緣政治的戰略重要性，近年來的國際地位逐漸攀升。在這樣的背景下，台灣應積極處理聯合國2758號決議案的詮釋權問題。

董思齊指出，近來外交部部長林佳龍在立法院針對「如何運用國際友我組織力量，協助我國加入聯合國相關組織具體做法」進行專題報告時表示，國際社會誤解2758號決議對台灣在戰爭爆發的國際法問題上會有所關聯。因為，若認同中國對2758號決議的理解模式，就會讓武力犯台取得合理化的國際法基礎。「台灣必須邀請所有友邦、友台國家與友台人士」，共同破解中國的詮釋，不然台海問題會變成中國內政問題，外國就將難以介入。台灣也必須透過不同世代的共同努力，在國際社會中發揮更大的影響力，並為區域和平及世界做出更多貢獻。

▲青年座談2758號決議開戰，姚嘉文：1971年在聯合國發生的根本是鬼話 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

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