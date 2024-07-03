「消防貝克漢」嗆聲護妻　新北消防局挨批包庇

▲謝盈如（左）與丈夫林世明（右）都在新北市消防局任職。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年5月，新北地檢署針對一件瀆職案做出緩起訴處分，當事人是新北市消防局長李清安的祕書謝盈如。本刊調查，謝盈如的丈夫是自稱「消防界貝克漢」的林世明，林現任新北市消防局宣導科三線一祕書，非常活躍，舉凡大型災害演習、消防宣導，都由他擔綱主持，此外，新北市政府的新春團拜、球類比賽，就連侯友宜的市長宣誓就職典禮，林都被欽點當司儀。

B先生說，謝盈如因瀆職案被政風室調查時，林世明竟帶著太太直闖政風室主任辦公室，替妻子平反，不過，卻讓人覺得他是在施壓，林當時甚至大言不慚地說：「加油都是加自己的！」完全不認為謝盈如有錯。

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▲新北市消防局（圖）僅對謝盈如記1支小過，還讓她續留局長室。

B先生表示，謝盈如前年晉升為二線四專員，去年空降局長祕書，仕途順遂，理應更加愛惜羽毛、謹言慎行，局內部常有廉政宣導，還有諸多類似案件歷歷在目，謝不可能不清楚相關法規，卻知法犯法，非常可惡！他呼籲消防局不應徇私袒護，公務員違法不該有雙標，倘若官官相護，基層消防隊員絕不接受。

針對指控，新北市消防局表示，接到檢舉後，第一時間政風室即調查要求謝盈如繳回溢領款項，並召開考績會記過處分且主動移送地檢署偵辦，未聽聞施壓。至於簡任訓部分，依資績評比後提考績會審議後推薦參加訓練，一切依法處理，絕無包庇、輕縱。



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