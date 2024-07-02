台灣女團會唱會跳實力強「人氣卻輸啦啦隊」！網曝2原因：差太多

▲女團「GENBLUE」幻藍小熊。（圖／天空娛樂提供）



記者施怡妏／綜合報導

近年台灣啦啦隊女孩不僅在國內受到關注，魅力甚至佈及海外，在球場上一舉一動都備受關注，有些女孩也順勢成功進軍演藝圈，就有網友指出，台灣女團不論是唱功還是跳舞，都不輸給啦啦隊，但討論度卻一直上不來，曝光度也沒有啦啦隊高，好奇輸在哪？對此，網友點出2原因，曝光度跟距離感。

有網友在PTT發文，「台灣女團輸啦啦隊哪裡？」台灣女團成員平均年齡比啦啦隊還年輕，會唱歌、跳舞，還出過唱片，實力不輸給啦啦隊，但人氣卻沒有啦啦隊夯，「看PTT都在討論啦啦隊，是因為沒有一個固定的舞台曝光度嗎？或是輸在媒體行銷？少了棒球籃球粉支持？」

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貼文曝光，網友點出關鍵2原因，曝光度、距離感，「職棒啦啦隊一年這麼多場電視轉播，女團要去哪找資源上電視宣傳」、「沒舞台，曝光度低，知名度就低」、「啦啦隊一年能跳60場有電視轉播的活動，台灣偶像能去哪裡上電視？」「曝光度，中職比賽幾乎天天都有，每天都在曝光，反觀女團去哪都要設法花錢宣傳」、「就距離感&穩定的曝光頻率，女團這兩項都不如」、「啦啦隊站在你前面跳，可以直接面對面互動，大贏」。

還有網友拿韓國女團比較，「比起啦啦隊而言，培養一支女團要砸太多錢，然後一比對南韓女團 ，砸再多錢也是輸」、「台灣沒有像人氣歌謠、音樂銀行這類的節目可以宣傳」、「韓國女團強，但強的不是只有女團，電影、電視劇、綜藝節目全面碾壓東亞，力抗世界創造韓流，台灣看到人家女團紅，就想學，只是空中樓閣，跌定了」、「韓團扣掉打歌期，還要上節目跑公演跑代言，反觀台團平常都在幹嘛？」

▼左起一粒、峮峮、籃籃。（圖／翻攝自一粒、峮峮、籃籃IG）

