正妹穿一字領露鎖骨！男友罵「想給誰看」威脅分手：稍微懂事點

▲妹子穿一字領被男友威脅要分手。（圖／翻攝微博，下同）

圖文／CTWANT

近日一位大陸年輕正妹說，她在交往前就很愛穿火辣的衣服，和男友交往後被各種約束，而她穿了一字領露出鎖骨，男友也炸鍋，「男友說如果我再這樣就要分手，我該怎麼辦。」

原PO說，射手座的她熱愛自由，在交往前就很愛穿火辣風格的衣服，不過談戀愛後，男友各種約束，她只是在百度發了穿搭，男友馬上念她，還威脅說要分手。

▲男友酸，穿這樣想給誰看。

從照片中可見，男友先是貼了照片，再傳一個問號，原PO回，不好看嗎？男友說，你這樣穿出去想給誰看。原PO說，她穿很正常，只是露鎖骨而已。男友表示，她有什麼想法他都知道。原PO嗆，「你什麼都知道」。男友說，每次她都這種態度，說實話又不愛聽，他上班累死還要看她在社群發這種東西。

原PO說，跟他交往她也很累，交往前她就這樣穿了，當初男友說喜歡現在又這樣，思想能不能別那麼齷齪。男友表示，他無法接受，交往本來就有約束，這不是佔有欲，只要他還愛著，那約束會一直存在。原PO回，她都沒約束男友什麼，卻被這樣對待公平嗎？男友最後說，不能體會他的感受就別說了。

此文曝光後，網友紛紛留言「你這穿的，就是很正常的漂亮美女穿搭，並不曝露，他非要去跟清朝比，那沒辦法」、「分手吧，清朝的男人不需要女友」「這衣服鎖骨還有項鍊搭配絕了」、「答應他，然後發張自拍照氣氣他，說不定他就後悔了」。

▲男友說，如果還不懂那別說了。

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