逾10人目擊！美驚現3層樓高「巨大UFO」　30秒後瞬間消失

▲ 紅石露天劇場傳出有目擊者看到UFO現蹤30秒。（示意圖，翻攝X@ufo_feed）

圖文／鏡週刊

坐落於美國科羅拉多州丹佛的「紅石露天劇場」（Red Rocks Amphitheater），在上月5日凌晨1時許，包含工作人員等10餘人，親眼目睹一個外型碩大、呈黑色金屬圓盤狀的不明飛行物（UFO），在完全沒有發出聲響的情況下，倏然現身於夜空，旋即盤旋約30秒後，便自眾人眼前「消失無蹤」。

綜合外媒報導，美國國家UFO報告中心（National UFO Reporting Center）援引目擊者描述，紅石露天劇場工作人員當晚留守劇場進行善後工作，其中一名同事發現空中出現異狀，遂急促呼喚同伴，「快看！那是什麼？好像是太空船耶！」眾人聞聲循視，果然在天空中見到一個奇特物體。

在場工作人員一致表示，當晚他們目睹了一個巨大的黑色金屬圓盤狀不明飛行物（UFO）在天空中盤旋，該物體直徑達數百英尺，相當於3層樓高的辦公大樓。目擊者們驚訝地發現，這個UFO擁有3層窗戶，且在盤旋時完全沒有發出任何聲音。更詭異的是，在持續約30秒後，該UFO便突然消失在空中。

目擊者們斬釘截鐵地表示，他們所看到的黑色金屬圓盤狀不明飛行物（UFO）絕非衛星或無人機。據美國國家UFO報告中心統計，今年以來，他們已接獲來自科羅拉多州民眾的3320起UFO目擊報告，數量高居全美第12位。

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