快訊／新冠增64死！單周932例併發症創新高　估7月中旬進入高原期

▲疾管署副署長曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續升溫！疾病管制署今（2）日公布最新監測，上周新增932例新冠本土併發症，為今年單周新高，另新增64例死亡，也比前一周增加；疾管署分析，國內新冠疫情上升且處流行期，評估近期仍呈上升趨勢，7月中旬後可能進入高原期。

疾病管制署今日表示，上周（6月25日至7月1日）新增932例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（6月18日至24日）新增815例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增64例死亡病例，較前一周新增40例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

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疾管署說明，根據美國研究指出，接種舊版（雙價BA4/5或單價原始株）疫苗，對於目前疫情皆已不具有效保護力，提醒民眾應接種XBB.1.5疫苗，以獲得免疫保護，降低感染後併發重症或死亡風險。

國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種 283.2萬人次，上周（6月24日至30日）接種2.9萬人次，較前周（6月17日至23日）2.5萬人次增加16%，民眾接種意願有升高；全國接種率11.55%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.89%、1.97%。全國尚餘莫德納XBB疫苗約280.1萬劑、Novavax XBB疫苗約1.3萬劑。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明疫情。（圖／記者洪巧藍攝）



另外，近期民眾接種莫德納XBB疫苗時，查看疫苗瓶身標示效期至今年5月，發生質疑疫苗效期一事，疾管署說明，針對莫德納XBB疫苗效期，依廠商所提文件於5月22日經食藥署審核同意成品架儲期在-15°C 至-50°C儲存條件下，由原廠製造日起9個月展延為12個月，因此目前庫存效期均已展延至8月24日至27日以及11月15日，故疫苗是安全有效的，請民眾安心接種。

疾管署指出，目前全球主要流行變異株JN.1、KP.2及KP.3及近期快速增加的LB.1，皆因具免疫逃脫特性，具較佳傳播力，目前研究顯示無觀察到疾病嚴重度差異性；現有快篩與PCR等檢測方法仍能有效偵測，已核准抗病毒藥物亦持續有效。美國CDC評估接種XBB疫苗對青壯年與高齡者，皆具有效疫苗保護力，建議高風險者補接種疫苗，以得到更佳的保護力。

疾管署進一步說明，國內新冠疫情上升且處流行期，評估近期仍呈上升趨勢，7月中旬後可能進入高原期。

另疾管署監測資料顯示，近4周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為47%及38%，仍為國內主流株；KP.2的占比略升，分別為20%及25%，其餘重點變異株分別為LB.1占比為14%及9%，KP.3占比為9%及15%，XDV.1占比為8%及9%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

疾管署提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。此外，呼籲65歲以上長者或有免疫不全及免疫低下民眾等高風險族群，如已接種1劑且間隔12周（84天）則可再接種第2劑以增進保護力。