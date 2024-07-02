　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「混肥料下腳料」私菸便宜賣...加甘味劑掩惡臭　削億元6人被逮

記者鄧木卿／台中報導

保三總隊第一大隊年初獲報，豐原地區有間專門製造私菸的地下工廠，經跟蒐4個月，4月底發動搜索，逮捕68歲蔡姓主嫌等6人，警方發現，蔡嫌將進口的肥料下腳料摻進國產菸絲，製成捲菸販售，還添加木醣醇掩飾惡臭，現場查扣調味過菸絲1萬36公斤，市值7168萬元，加上規避稅捐4030萬元，獲利超過億元，全案依違反菸酒管理法移請台中市政府裁處。

▲▼保三總隊第一大隊在豐原查獲一間私菸工廠，查扣逾萬公斤菸絲，6男獲利上億。（圖／保三總隊提供，下同）

▲▼保三總隊第一大隊在豐原查獲一間私菸工廠，查扣逾萬公斤菸絲，6男獲利上億。（圖／保三總隊提供，下同）

​專案小組經4個月追查，4月26日前往豐原區地下製菸廠搜索，查獲金主蔡嫌及36歲馬姓男子，馬男再雇用5名印尼籍逃逸移工，現場查扣調味菸絲10036公斤、製菸篩選機2台、乾燥機1台、檸檬酸、防腐劑、木醣醇化學原料、各式製菸器具，估算可製成76萬1857包私菸，市值高達7168萬元，此外，蔡嫌還規避各項稅捐（每包56.23元）合計4030萬9150元，違規情形重大。

▲▼保三總隊第一大隊在豐原查獲一間私菸工廠，查扣逾萬公斤菸絲，6男獲利上億。（圖／保三總隊提供，下同）

蔡嫌以各種合法管道，分散進口濾嘴、捲菸紙及劣質菸草，在地下工廠組裝產製私劣菸，再以白牌菸形式，低價流入市面，未經政府檢驗管控把關，所含焦油、尼古丁及菸鹼等有害化學物質含量極易超標，對民眾身體健康造成嚴重危害。

全案依違反菸酒管理法第45條移由台中市政府財政局依法裁處，最高裁罰1千萬元。

▲▼保三總隊第一大隊在豐原查獲一間私菸工廠，查扣逾萬公斤菸絲，6男獲利上億。（圖／保三總隊提供，下同）

▲▼保三總隊第一大隊在豐原查獲一間私菸工廠，查扣逾萬公斤菸絲，6男獲利上億。（圖／保三總隊提供，下同）

▲▼保三總隊第一大隊在豐原查獲一間私菸工廠，查扣逾萬公斤菸絲，6男獲利上億。（圖／保三總隊提供，下同）

ET快訊
田中千繪寄「台灣1水果」回日本！　媽一聽金額：不敢相信
一票人狂推「台灣1景點世界第一」！　外國人也讚：很震撼
首爾9死重大車禍！　監視器影像曝光
蘋果3傳奇產品列「過時產品」！　不再保證維修
薔薔妹被綠「直播女友打巴掌」！　4萬人在線看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

慘摔片！汐止三寶闖紅燈左轉　害直行騎士撞上進加護

毒蟲被抓鬆一口氣！主動掏毒喊要戒　「怕變成孩子壞榜樣」

高雄「小太陽」鸚鵡迷航！10天後現身屏東　枋寮警助人鳥團圓

有錢玩遊戲卻不還1000！欠債男嗆：不然要怎樣　遭3人圍殺刺腿

彰化慣竊偷名車、衝撞4警車...還撞傷無辜騎士　判決出爐

「混肥料下腳料」私菸便宜賣...加甘味劑掩惡臭　削億元6人被逮

屏東轎車不明原因側翻　女駕駛受困獲救

衝撞總統府！「賓士E200哥」移送北檢全程低頭　嘴閉緊緊不說話

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

慘摔片！汐止三寶闖紅燈左轉　害直行騎士撞上進加護

毒蟲被抓鬆一口氣！主動掏毒喊要戒　「怕變成孩子壞榜樣」

高雄「小太陽」鸚鵡迷航！10天後現身屏東　枋寮警助人鳥團圓

有錢玩遊戲卻不還1000！欠債男嗆：不然要怎樣　遭3人圍殺刺腿

彰化慣竊偷名車、衝撞4警車...還撞傷無辜騎士　判決出爐

「混肥料下腳料」私菸便宜賣...加甘味劑掩惡臭　削億元6人被逮

屏東轎車不明原因側翻　女駕駛受困獲救

衝撞總統府！「賓士E200哥」移送北檢全程低頭　嘴閉緊緊不說話

北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

小S演動力火車MV「激情床戲」引熱議　男主角超狂身份曝光！

「飛越魔獸的男人」旅日歸來　台鋼獵鷹宣布劉駿霆歸隊

沐書香話融合　第十六屆海峽論壇·海峽閱讀大會於福建開幕

陸油罐車「極限使用」裝完化工煤油裝大豆油　司機擦拭油口避檢

修選罷法與拆樑無關！　牛煦庭籲：藍白支持者站出來終結罷免鬧劇

埔里市區路邊停車收費啟動...沿線淨空畫面曝！賓士挑黃線停

白12日院會提邀賴清德國情報告　綠批涉違憲：不予支持

吳思瑤稱「買30份炸雞請藍委」　徐巧芯曝始末嗆：先上車後補票

蘇花公路5處土石流！受困人車安全撤離　估中午搶通

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

社會熱門新聞

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

困透天厝電梯　台南「包包天后」遇火警亡

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

快訊／24旅客遊金門食物中毒！5人上吐下瀉

即／黃子佼、賀軍翔涉性侵　北檢將傳喚2人開庭

惡男酒瓶爆頭超商店員　打成腦震盪

女爛醉痛醒驚覺失身　惡狼竟是母親男友孫子

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

汐止街頭14人互毆鋁棒砸車　警開槍喝令趴下

即／賓士男朝AIT按喇叭　又衝撞總統府花臺！

即／豪雨狂炸花蓮！秀林鄉和平村宣布「停止上班上課」

賓士E200衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人

賓士E200哥衝撞總統府　移送喊：我老婆是共諜

更多熱門

相關新聞

日本代購「夾帶加熱菸」遭警逮

日本代購「夾帶加熱菸」遭警逮

保安警察第三總隊刑事警察大隊偵破私菸集團，該集團假借代購日本商品名義，實則透過中國籍男子、帶著隨機尋找的2、3名日本籍犯男子，利用托運行李走私大量非法加熱菸品入境，並在北、中、南、高雄等地設立店面違法販售加熱菸品。全案詢後依涉嫌《懲治走私條例》及菸酒管理法等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦。

海巡署破14萬包私菸市值950萬　尼古丁全超標

海巡署破14萬包私菸市值950萬　尼古丁全超標

漁船藏密艙走私！偵搜犬嗅出328箱私菸

漁船藏密艙走私！偵搜犬嗅出328箱私菸

海巡破獲走私菸+香菇　市值2.5億

海巡破獲走私菸+香菇　市值2.5億

潘孟安吸加熱菸畫面曝！王鴻薇質疑助業者逃漏稅　要求交代來源

潘孟安吸加熱菸畫面曝！王鴻薇質疑助業者逃漏稅　要求交代來源

關鍵字：

保三第一大隊國產菸絲下腳料私菸

讀者迴響

熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

AV女優曬婚禮穿搭被讚滿分　老司機暈了

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

抓到外遇「孩讀高中才離婚」　妻拿2間房、孩24間

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面