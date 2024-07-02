「混肥料下腳料」私菸便宜賣...加甘味劑掩惡臭　削億元6人被逮

記者鄧木卿／台中報導

保三總隊第一大隊年初獲報，豐原地區有間專門製造私菸的地下工廠，經跟蒐4個月，4月底發動搜索，逮捕68歲蔡姓主嫌等6人，警方發現，蔡嫌將進口的肥料下腳料摻進國產菸絲，製成捲菸販售，還添加木醣醇掩飾惡臭，現場查扣調味過菸絲1萬36公斤，市值7168萬元，加上規避稅捐4030萬元，獲利超過億元，全案依違反菸酒管理法移請台中市政府裁處。

▲▼保三總隊第一大隊在豐原查獲一間私菸工廠，查扣逾萬公斤菸絲，6男獲利上億。（圖／保三總隊提供，下同）

​專案小組經4個月追查，4月26日前往豐原區地下製菸廠搜索，查獲金主蔡嫌及36歲馬姓男子，馬男再雇用5名印尼籍逃逸移工，現場查扣調味菸絲10036公斤、製菸篩選機2台、乾燥機1台、檸檬酸、防腐劑、木醣醇化學原料、各式製菸器具，估算可製成76萬1857包私菸，市值高達7168萬元，此外，蔡嫌還規避各項稅捐（每包56.23元）合計4030萬9150元，違規情形重大。

蔡嫌以各種合法管道，分散進口濾嘴、捲菸紙及劣質菸草，在地下工廠組裝產製私劣菸，再以白牌菸形式，低價流入市面，未經政府檢驗管控把關，所含焦油、尼古丁及菸鹼等有害化學物質含量極易超標，對民眾身體健康造成嚴重危害。

全案依違反菸酒管理法第45條移由台中市政府財政局依法裁處，最高裁罰1千萬元。