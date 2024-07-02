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10點開搶！台灣虎航「全航線77折」　限時2天

▲▼Tigerair,台灣虎航,台虎,客機,航班,空中巴士A320,B-50008,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A320,開放國門,邊境管制,邊境解封。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣虎航推出2人以上同行「全航線77折」限時優惠促銷。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

暑假到來，許多人安排出國旅遊，台灣虎航今（2日）上午10時推出2人以上同行「全航線77折」優惠，促銷期間到明日晚間11時59分止；樂桃航空也正在促銷日本航線，單程未稅價最低1890元起，計畫前往日本的旅客把握機會搶票。

台灣虎航推出「願天下有情人終乘眷虎」限時優惠，2人以上同行享「全航線77折」優惠；促銷期間為7月2日上午10時至7月3日晚間11時59分止，旅遊期間為8月20日至11月30日（部分航線例外）。

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推薦航線包括「台中－成田／名古屋／釜山」旅遊期間：8月20日至8月31日、「高雄－大阪」旅遊期間：8月20日至10月26日、「台北－秋田／高知／福島／富國島」旅遊期間：8月20日至10月26日、「台北／台中／高雄－澳門」旅遊期間：8月20日至10月26日。

臉書粉專「台灣航空福利社」指出，台灣虎航此次促銷除了夏季航班，也包含11月底前的冬季航班，以目前的桃園-大阪為例，2人同行、來回含稅加手續費約2萬876元起，換算下來，平均每人約1萬438元，打77折後，平均每人約8021元，相當於每個人便宜2417元。

▲▼樂桃航空。（圖／樂桃航空提供）

▲樂桃航空推出飛日本「1890元起」單程未稅。（圖／樂桃航空提供）

另外，樂桃航空推出「說走就走！樂享限時SALE」促銷活動，販售時間至7月4日晚間11時59分，適用日期為7月16日至10月26日。

促銷航線包括台北（桃園）出發往大阪（關西）、東京（成田、羽田）、名古屋（中部）和沖繩（那覇），高雄出發往大阪（關西），Simple Peach、Value Peach票價「新台幣1890元」起單程未稅，而且不加收燃油附加費。
 

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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