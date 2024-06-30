自助餐3菜120元！他付錢時「快哭出來」　眾人見菜色秒懂：不意外

▲原PO在自助餐夾了3道菜，直呼沒想到要120元，「付錢時快哭出來...」（圖／爆怨2公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台中一名網友在臉書貼照片表示，他近期到中國醫藥大學附近的自助餐店消費，沒想到夾了3道菜竟要價120元，讓他直呼付錢當下快哭出來。不過，網友們看完菜色後直言「不意外」，因為其中一道菜本來就不便宜，「月底了，誰給你的勇氣？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」貼出照片，從中可見一碗白飯、一片鱈魚、一些青菜和番茄蛋。不過，他抱怨，這3樣菜色竟要120元，「付錢的時候都快哭出來了...地點在台中，中國醫旁邊自助餐。」

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貼文一出，迅速引起熱議，有部分網友留言贊同「好貴」、「賺很大」、「這樣的價格我只會去一次」、「夾過一次魚之後就再也沒夾過了」、「一次店」、「千古謎題，自助餐的算法」、「用搶的比較快」。

不過，大多數人都認為海鮮本來就比較貴，紛紛直言「貴在那塊魚啊，等於是整片了吧」、「那個魚應該就要80了」、「沒錢就不要夾魚了，乖」、「這片魚，生的就要$120了」、「在自助餐夾魚，要嘛口袋要有實力，要嘛跟梁靜茹很熟」、「那鱈魚幾乎是一整圈了，這價錢不算太離譜」、「月底了，誰給您的勇氣去夾鱈魚？」

還有網友說，「那片鱈魚市價就要多少了，你可以去查一下，內心會比較平衡一點，買鱈魚還送你飯菜，才收你120元，很便宜了」、「80+15+15+10=120」、「看到留言我就安心了」、「物價通膨上揚，價格合理，唯一不合理的是你的口袋深度跟薪資」。