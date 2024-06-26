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他開箱法院「隱藏版自助餐」價格超佛　5道肉加菜盤堆滿只要140

▲▼大胃王吃也千元有找！他開箱法院「秘密自助餐」　近百菜色價格太佛了。（圖／翻攝自dinner lin低能林）

▲他開箱法院地下「隱藏版自助餐」，75道菜任選價格超佛，大胃王爽吃6大盤千元有找。（圖／翻攝自dinner lin低能林）

記者趙蔡州／綜合報導

自助餐由於菜色選擇彈性，加上價格相對比較親民，是不少學生及外食族的用參首選，而台中市地方法院地下室其實就隱藏了一間神秘自助餐，不但菜色多達75道，價格也超級佛心，每天吸引不少居民、學生與上班族前來用餐，YouTuber「dinner lin低能林」近日就特別拍片開箱，影片一出立刻引發網友熱議。

YTR「dinner lin低能林」找來了另一位YTR「傑克開吃JackStartEat」一起開箱這間台中地院地下室「神秘自助餐」，低能林在影片中介紹，由於台中地院鄰近中興大學，所以許多學生都會到這間「神秘自助餐」解決三餐，一般通常花費60到80元就能填飽肚子，而且營養豐富，附近居民、上班族也經常上門光顧。

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低能林為了證明這間自助餐的價格真的超佛，一連夾了豬腳肉、雞腿排、糖醋肉、蒜泥白肉、爌肉等5道主菜，還有杏鮑菇、四季豆等超過5道蔬菜，結帳前傑克猜測在台北這樣一盤至少要230元，沒想到結帳後只要140元，讓傑克聽了瞬間吐出「真的假的？」

▲▼大胃王吃也千元有找！他開箱法院「秘密自助餐」　近百菜色價格太佛了。（圖／翻攝自dinner lin低能林）

▲▼大胃王吃也千元有找！他開箱法院「秘密自助餐」　近百菜色價格太佛了。（圖／翻攝自dinner lin低能林）

▲低能林夾了5樣主菜、超過5道蔬菜，整盤只要價140元。（圖／翻攝自dinner lin低能林）

低能林後來豪氣說，這一餐他全部請客，讓「大胃王」傑克盡量吃。傑克聽了也是毫不手軟，拿出6個盤子瘋狂夾肉夾菜，將6個盤子幾乎堆滿，份量誇張讓自助餐阿姨都詢問「你們這樣吃得完嗎」，他本來預估6盤加飯大概要1000元，沒想到結果只要740元，再次讓他震驚了。

除了肉、菜、飯之外，低能林和傑克還另外各點了一碗貢丸湯及蛤蜊湯，儘管2碗湯都只要25元，在份量與用料上卻給十分豪邁，傑克原本認為應該是小碗的，沒想到拿到的竟是超大碗，且蛤蜊每一顆看起來都非常飽滿、非常新鮮，最終2人爽爽飽餐了一頓，自助餐的品質與環境也讓首次上門的傑克讚嘆不已。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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