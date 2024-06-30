轎車鬼切撞機車！騎士倒地車還在跑　「AI機車」神奇影片曝

記者陳宏瑞／高雄報導

一起機車意外在網路上引起熱議。28日傍晚，彭姓男子騎著機車經過高雄市中山一路與八德一路交叉口，未料前方王姓男子駕駛的轎車突然切左轉，導致彭男摔車，令人驚訝的是，他的機車在無人駕駛的情況下，竟然繼續滑行通過路口，這一過程被其他車輛的行車記錄器錄下並上傳至網路，網友戲稱「車子突然有了自己的想法」、「車子先去找停車位」、「AI機車」，引發討論。

▲機車（紅圈處）被鬼切的轎車撞上後，還繼續往前跑。（圖／翻攝自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

▲機車（紅圈處）被鬼切的轎車撞上後，還繼續往前跑。（圖／翻攝自「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

這支影片被PO上YouTube頻道「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」分享，影片中可見彭男騎著機車在新興區八德路行駛，前方的王男駕駛的轎車在經過一輛貨車後，突然左轉進入中山一路，彭男無法及時反應，撞上轎車後摔倒在地。

影片中，彭男摔倒後，他的機車在無人駕駛的情況下，如同幽靈般滑行通過路口。這一奇特景象被其他車輛的行車記錄器錄下並上傳至網路。網友看到影片後驚訝表示，「車子還可以自己騎那麼遠」，並開玩笑說「車子突然有了自己的想法」、「車子先去找停車位」、「這是AI自動無人重機嗎」、「AI機車自動泊車」。

▲轎車左側被機車撞上。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

新興警分局警方表示，該起車禍於28日傍晚4時27分許發生，當時王男（42歲）駕駛的轎車從八德一路轉彎進入中山一路，未注意到後方的彭男（22歲）正在騎乘的普通重機，導致彭男摔車，手腳受到挫傷，幸好送醫後無大礙。警方進一步表示，雙方駕駛經過酒測後均無酒駕情形，如果後續肇責分析確定王男未禮讓直行車輛，將根據道路交通管理處罰條例第48條，開出600元至1800元的罰單。