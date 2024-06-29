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社會 社會焦點 保障人權

元山蛋品涉賣黑心液蛋　業者一家3口全部被判刑

雞蛋示意圖，新LOGO版。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

▲元山蛋品公司涉嫌賣黑心液蛋，業者一家三口被判至少2年牢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／中央社

元山蛋品公司涉嫌賣黑心液蛋長達5年。桃園地方法院28日宣判，依三人以上共同詐欺取財罪判處業者一家3口2年至2年4月不等刑期，並沒收不法所得新台幣5765萬餘元，可上訴。

桃園地方法院28日表示，蕭卓福在民國101年間設立元山蛋品有限公司並擔任負責人，妻子蕭吳清岑負責公司財務，兩人在兒子蕭文河於104年間接手經營後持續協助管理。

法院指出，蕭卓福等3人自102年5月1日起至107年8月11日止，向養雞戶低價購買次級雞蛋後製作成液蛋，並指示員工除了嚴重發黑、發臭的雞蛋外，其餘蛋殼破裂、發霉、長蟲的雞蛋仍製作成蛋白液、蛋黃液、全蛋液等液蛋商品，不法所得約5765萬5476元。

法院指出，針對發霉蛋、長蟲蛋，以及使用逾期蛋、藥殘蛋製作成液蛋部分，缺乏相關被害人和證據；針對液蛋檢出沙門氏桿菌、黴菌、金黃色葡萄球菌部分，由於均非供即食，尚無可能導致食物中毒的疑慮，難以依食安法處辦。

法院也說，依衛生福利部食品藥物管理署函文，食品中如檢出金黃色葡萄球菌，應進一步依實際情形及科學風險評估判定是否屬「對人體健康有害或有害之虞」，並非一經檢出則必然認定違反食安法。

法院指出，經詢問林口長庚紀念醫院臨床毒物中心主任顏宗海後，難以認定人體一經食用該等液蛋，器官功能於客觀上必定會發生損害結果、達到「致危害人體健康」的具體危險程度，因此不構成違反食安法。

法官認為，蕭卓福等3人販賣發霉蛋、長蟲蛋製成之液蛋長達5年餘，且銷售的公司行號多達46家，犯罪情節重大，3人犯後均否認犯行、態度不佳。

桃園地方法院昨天判決，蕭卓福、蕭文河、蕭吳清岑皆犯三人以上共同詐欺取財罪，各處有期徒刑2年2月、2年4月、2年；元山蛋品有限公司無罪、但沒收犯罪所得5765萬5476元。

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