　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸興起「志願選填指導」　一次「報價上萬」產業規模已達40億元

▲大陸2024高考首日。（圖／CFP）

▲大陸高考。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸各地陸續公布高考成績，填寫志願成為考生與家長的難題，隨之也出現了一種名為「志願填報指導」的服務，報價動輒數千元，甚至上萬元人民幣，根據諮詢機構的統計，整個產業的規模已高達9億元人民幣（約38億元新台幣）。

根據陸媒報導，今年高考之前，大陸網紅教師張雪峰在直播間內販售的17999元「高考志願填報」服務就已經賣光，平均一分鐘有兩、三萬人湧入APP搶課，導致伺服器多次陷入崩潰。

事實上，該項服務幾年前就已經在大陸出現，根據艾媒咨詢的數據顯示，2022年，中國高考志願填報付費市場的規模已經有8.8億元，預計2023年達到9.5億元。天眼查數據更顯示，大陸目前共有1850家企業名稱或經營範圍含「志願填報」，80.4%的相關企業成立於1至5年內。

▲大陸2024高考首日。（圖／CFP）

類似服務的產生，與大陸高考的改革有關，很多省份文理分科實施新規則，其中多數為「3+2+1」，除了必學的語文數學英語，學生可以從物理和歷史中任選一門，再從別的學科中選擇兩門，考生能選擇的專業大大增加了。‍

不過，選擇增加，卻反令家長更加焦慮，包含規則太複雜、專業名稱令人感到陌生，許多專業太過相似，還有對未來就業到底有沒有幫助。

從事志願近10年的王老師透露，高報師入行基本沒有什麼職業門檻，但要真正做一個高報師，要掌握很多的知識，比如批次概念、劃線率、錄取率、位次、等效位次、等效分、同分人數、本科線的劃定，招生計劃等。

▲大陸2024高考首日。（圖／CFP）

王老師說，很多家長研究了幾個月，依然像是盲人摸象，「志願填報這件事很重要，但你又不清楚，肯定會焦慮。」

王老師指出，高報的規則非常繁雜，不是上網查一查就行，普通家長和高報師掌握的訊息差，就是馬里亞納海溝和珠穆朗瑪峰的差別，甚至連高知識分子，有時也束手無策。

王老師提到，他之前碰到一個教授，孩子到報考的時候，教授覺得自己學習能力很強，研究了好幾天，最後給孩子報了計算機專業，但沒想到沒弄清規則，最後被上了護理專業，「這也是80%的家長可能會碰到的問題。」

▲大陸2024高考首日。（圖／CFP）

大陸青年就業率低迷，王老師坦言，這導致大家選擇專業會有些功利化，家長和學生只關注眼前，只看到好的一面，但是並不知道具體的工作內容和可能存在的弊端，如果工作後覺得不喜歡，可能就處於半躺平狀態了。

王老師解釋，所以他會在事前，就先把可能的情況都告訴他們，但不干涉。

最後，王老師強調，「好的壞的，還是讓他們自己做選擇，因為無論怎麼選，遺憾是永遠存在的。」

ET快訊
快訊／午後雨彈開轟　10縣市大雨特報
舒子晨閃嫁！親媽看新聞才知　氣炸封鎖她
「沉睡的酥皮濃湯」成嘉義奇觀！　爆紅老闆現身回應了
00940配息被嫌少！股民出走　2檔人數暴增
38歲《好聲音》女歌手離世！　演藝圈好友哀悼
快訊／中職明星賽大巨蛋加開座位！　搶票時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸興起「志願選填指導」　一次「報價上萬」產業規模已達40億元

李雲迪同框任正非！嫖娼風波後首在中國露面

打完蚊子手超痛　陸35歲女一檢查竟「骨折了」

無畏兩岸緊張！福州踩線團來了　多數年輕成員首次赴馬祖考察

萬達北京總部轉手　商管業務人員搬至珠海辦公

水樂園「活春宮」？陸男女「水中駕駕駕」表情訴說一切

年輕租客欠租失聯！房東上門見「家具被搬空」只剩沙發跟垃圾

中國人妻旅遊胖6公斤讚「台灣很好」　po分享文卻喊：下次不來了

女主播直播間突眼神上吊倒下　震撼影片曝光！網友嚇壞

快訊／赴陸旅遊上升橙色！　國台辦強烈反對：政治操弄不得人心

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

《大熱門》高中正妹命危…車禍畫面曝光！擦撞婦人摔落遭轎車撞頭

林柏宏撩妹自己羞到自動登出XD　No.1男神「晶亮」電力已被融化

自爆老婆不倫分局長 花蓮議員被妻斬手｜20240628 ET午間新聞

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

陸興起「志願選填指導」　一次「報價上萬」產業規模已達40億元

李雲迪同框任正非！嫖娼風波後首在中國露面

打完蚊子手超痛　陸35歲女一檢查竟「骨折了」

無畏兩岸緊張！福州踩線團來了　多數年輕成員首次赴馬祖考察

萬達北京總部轉手　商管業務人員搬至珠海辦公

水樂園「活春宮」？陸男女「水中駕駕駕」表情訴說一切

年輕租客欠租失聯！房東上門見「家具被搬空」只剩沙發跟垃圾

中國人妻旅遊胖6公斤讚「台灣很好」　po分享文卻喊：下次不來了

女主播直播間突眼神上吊倒下　震撼影片曝光！網友嚇壞

快訊／赴陸旅遊上升橙色！　國台辦強烈反對：政治操弄不得人心

台灣大6月底應繳回超標頻譜　 數發部：尚未收到申請

國民黨輸不起！邀朱立倫辯「罷免門檻」　陳柏惟嗆：我手綁起來讓你

阿龔無法登台金曲獎首發聲！　病倒錯過「合體生物股長」憾吐25字

快訊／午後雨彈開轟「10縣市大雨特報」　

日本新潟爆炸釀6傷！其中1人心肺停止　配管工程疑主因

陸興起「志願選填指導」　一次「報價上萬」產業規模已達40億元

奧運倒數1月　塞納河大腸桿菌「仍超標近4倍」！恐影響游泳賽事

93歲股神巴菲特最新遺囑　遺產用來幫助「沒那麼幸運的人」

舒子晨閃嫁！親媽看新聞才得知　氣炸封鎖她「連女婿職業都不知道」

花蓮百大伴手禮再出發！　大農大富森林路跑綠活市集展售擺攤

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

大陸熱門新聞

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

赴陸旅遊上升橙色！　國台辦：民進黨政治操弄不得人心

陸人妻讚「台灣很好」：下次不來了

女直播主突眼神上吊倒下　嚇人影片曝

租客失聯！房東上門才知家具被搬空

水樂園「活春宮」？陸男女水中「駕駕駕」

福州踩線團來了！多數年輕成員首次赴馬祖

陸大一情侶校內「掀衣喝飲料」！學生看傻

小米副董套現7.4億　股價暴跌逾7%

白衣女酒喝一半全臉慘白突倒地身亡

陸女勇救日本母子身亡！被刺傷仍從身後抱住兇手

福州赴馬祖踩線團29日出發　3天行程曝　

蜜雪冰城新品一股腳臭味！顧客：也像抹布水

福壽螺冒充田螺肉冷凍加工流入陸市場 「螺販子」：只要有貨我就收

更多熱門

關鍵字：

志願選填服務志願填報服務志願填報指導

讀者迴響

熱門新聞

快訊／張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　

聖母峰冰雪融了「屍體露出來」

歐陽妮妮無名指婚戒超大顆！　甜吻張書豪

軍人臉慘白「搭捷運被叫起來」！下一幕傻眼了

高雄女監「抗議移監」暴動被噴辣椒水　一票人春光外洩

OL「無罩通勤」2分鐘片爆紅　累積5.4萬觀看

寵物店老闆亡　女友不恨2樓屋主「只求簽同意書」

海峽出現「弧狀雲線」　鄭明典示警：今晚影響台灣西南部

張書豪求婚爆哭！緊握歐陽妮妮手…淚求爸媽

大蛇丸「激瘦帥照」曝光！撞臉立委、高爾宣

亡父留遺產！新北姊弟「想全留給媽」拋棄繼承　結局慘了

流標10次！　苓雅區透天法拍底價只剩318萬

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

越南娶妻被酸「人口買賣」　18歲新娘發聲

獨／犀牛盾贏了　惡魔盾連敗禁賣一、二代

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰霸氣「包下大樓螢幕」　示愛老婆Summer：永遠是我的阿豬瓜♥

房仲介紹上海「樓梯間房」　廁所放床味道不浪費

不滿被超車譏諷「有多快」 反遭罵：你龜多久了？

落湯臘腸遇雷雨全濕 紅燈遇同款不孤單惹

男日本租行充忘歸還帶上機！ 回台衝超商試還成功：可以欸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面