陸興起「志願選填指導」　一次「報價上萬」產業規模已達40億元

▲大陸高考。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸各地陸續公布高考成績，填寫志願成為考生與家長的難題，隨之也出現了一種名為「志願填報指導」的服務，報價動輒數千元，甚至上萬元人民幣，根據諮詢機構的統計，整個產業的規模已高達9億元人民幣（約38億元新台幣）。

根據陸媒報導，今年高考之前，大陸網紅教師張雪峰在直播間內販售的17999元「高考志願填報」服務就已經賣光，平均一分鐘有兩、三萬人湧入APP搶課，導致伺服器多次陷入崩潰。

事實上，該項服務幾年前就已經在大陸出現，根據艾媒咨詢的數據顯示，2022年，中國高考志願填報付費市場的規模已經有8.8億元，預計2023年達到9.5億元。天眼查數據更顯示，大陸目前共有1850家企業名稱或經營範圍含「志願填報」，80.4%的相關企業成立於1至5年內。

類似服務的產生，與大陸高考的改革有關，很多省份文理分科實施新規則，其中多數為「3+2+1」，除了必學的語文數學英語，學生可以從物理和歷史中任選一門，再從別的學科中選擇兩門，考生能選擇的專業大大增加了。‍

不過，選擇增加，卻反令家長更加焦慮，包含規則太複雜、專業名稱令人感到陌生，許多專業太過相似，還有對未來就業到底有沒有幫助。

從事志願近10年的王老師透露，高報師入行基本沒有什麼職業門檻，但要真正做一個高報師，要掌握很多的知識，比如批次概念、劃線率、錄取率、位次、等效位次、等效分、同分人數、本科線的劃定，招生計劃等。

王老師說，很多家長研究了幾個月，依然像是盲人摸象，「志願填報這件事很重要，但你又不清楚，肯定會焦慮。」

王老師指出，高報的規則非常繁雜，不是上網查一查就行，普通家長和高報師掌握的訊息差，就是馬里亞納海溝和珠穆朗瑪峰的差別，甚至連高知識分子，有時也束手無策。

王老師提到，他之前碰到一個教授，孩子到報考的時候，教授覺得自己學習能力很強，研究了好幾天，最後給孩子報了計算機專業，但沒想到沒弄清規則，最後被上了護理專業，「這也是80%的家長可能會碰到的問題。」

大陸青年就業率低迷，王老師坦言，這導致大家選擇專業會有些功利化，家長和學生只關注眼前，只看到好的一面，但是並不知道具體的工作內容和可能存在的弊端，如果工作後覺得不喜歡，可能就處於半躺平狀態了。

王老師解釋，所以他會在事前，就先把可能的情況都告訴他們，但不干涉。

最後，王老師強調，「好的壞的，還是讓他們自己做選擇，因為無論怎麼選，遺憾是永遠存在的。」