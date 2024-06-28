蕭美琴現身台北國際食品展　林岱樺推薦高雄在地青農創意實力進軍世界

▲高雄立委林岱樺向副總統蕭美琴介紹在地青農的創意實力與產品。（圖／翻攝林岱樺臉書，下同）

政治中心／台北報導

台北國際食品展登場！立委林岱樺28日與蕭美琴副總統共同行銷高雄農特產。在向各國廠商介紹「高雄物產館」的玉荷包、蜜棗、有機芽菜等特色產品時，林岱樺也表示，她在這次會場看到很多青二代、青三代，創意研發各種農特產品，並積極開拓海外市場，讓高雄農產放眼國際，這些年輕朋友不只是高雄的驕傲，也是台灣農漁業的希望。

林岱樺晚間也透過臉書發文表示，前幾天，她向大家介紹了美味的六龜金煌芒果，今天直接來到「台北國際食品展」，替14家高雄在地農民團體廠商攜手上場的「高雄物產館」加油打氣，並親自品嚐高雄在地生產的荔枝鮮果飲、荔枝蜜、金鑽鳳梨汁。

林岱樺表示，透過這次國際食品展，大家可以親眼看到高雄農漁業驚人的實力，不只能生產垂涎欲滴的新鮮水果、新鮮優質的海產，在培育與研發上還可以將這些特產製作成好吃的果乾、果醋、水果酒、雪酪，甚至是可愛又美味的「迷你西瓜」、甲仙在地芋頭做成的芋乾、芋炊飯等。另外，海產業者融合創意所生產具有荔枝酒香的魷魚片，以及烏魚子XO醬、干貝水餃、魚鱗膠原蛋白粉、膠原蛋白凍等創新、優質美味的產品，也都已經陸續銷往國際，讓國際上的消費者都能享用台灣在地生產的美味。

在「台北國際食品展」現場中，林岱樺也與多位七、八年級的年輕老闆交換想法與心得，她表示，這些年輕老闆有的是青年創業，也有的是參與家中事業，看著他們這麼努力，讓高雄在地生產的食品能以多元的面貌被大家看見，「這些年輕朋友不只是高雄的驕傲，也是台灣農漁業的希望」。

林岱樺表示，明天是台北國際食品展的最後一天，她非常推薦大家把握機會，親自到現場品嚐選購高雄在地美味農特產，無法前往展場的朋友也別失望，高雄市政府已推出「高雄首選電商平台」，讓台灣各地的朋友們都能在家選購高雄的優質美味的農特產品。她強調，自己未來也會繼續支持農業創新，幫助更多在地農產品走向國際，相信「高雄製造」的魅力，會在國際市場上收獲更多關注和喜愛。