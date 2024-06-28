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重判夏男理由曝！為龐大財產濫用婚姻　法官怒：不得易科罰金

▲▼ 5億高中生案，台中地院庭長李進清說明夏男判刑理由 。（圖／記者白珈陽攝）

▲5億高中生案，台中地院庭長李進清說明夏男判刑理由。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台中5億高中生墜樓命案，其配偶夏朝源今(28日)被依偽造文書罪嫌判處1年6月徒刑。台中地院庭長李進清稍早出面說明判決理由，指出在檢視相關對話紀錄及證人證詞後，認定賴生與夏男並無任何親密對話及舉動，且賴生也沒有同性戀相關傾向，再加上背後涉及龐大財產利益，認為夏男濫用婚姻制度，因此予以從重量刑，不得易科罰金。

李進清表示，法官在檢視賴生生前與夏男的對話紀錄後，發現2人並無親密的對話，且賴生學校的同學及老師的證詞中，顯示賴生屬異性戀者，有心儀對象，並無同性戀傾向。

▲▼5億高中生,夏男。（圖／記者許權毅攝）

▲夏男今被判刑1年6月。（圖／記者許權毅攝）

李進清說明，法官另外檢視當天戶政事務所周邊監視器內容，2人也沒有任何親密舉止，或其他類似同性結婚可能的徵狀，就連結婚證人也是臨時從超商及戶政事務所內找來，這都不是屬於兩個兩情相悅者要結婚，並找來朋友予以祝福的正常行為，因此認定夏男有虛偽結婚意識而涉犯偽造文書的罪名。

至於量刑的部分，李進清表示，法官認定夏男濫用婚姻制度，而背後隱藏了龐大的財產利益，且其犯後態度不佳，始終否認犯行，因此予以從重量刑，判處1年6個月徒刑，而依照法律觀定，不得易科罰金，全案仍可上訴。

對此，賴生的律師許哲維表示，刑法214條最重的刑度是3年，但實務上很少判到3年，通常是易科罰金，或是一年以內的有期徒刑，這次台中地院判刑一年半，「在這條文內算是比較重的懲罰，我們支持這樣的作法」。

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