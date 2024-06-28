　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫還沒離婚被搭訕　「約吃飯」慘賠40萬元

記者黃翊婷／台北報導

男子阿偉（化名）被指控在2022年3月至2023年7月間，與搭訕認識的女子小玲（化名）發生婚外情，因而遭妻子提告求償200萬元。雖然阿偉否認與小玲有「超友誼」的關係，但台北地院法官不採信，日前判他應賠償妻子40萬元較為適當。

義大利麵,吃飯,餐廳,約會,女性,用餐,聚會,海鮮,料理（圖／CFP）

▲阿偉認為，照片只能證明他和小玲一起吃過飯，不能證明兩人之間有踰矩行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿偉的妻子在判決書中主張，阿偉在2022年3月至2023年7月間與小玲多次出遊、聚餐、共同進出租屋處，還做出牽手、擁抱、傳送曖昧簡訊等親密舉動，兩人互動密切，已經逾越一般男女通常交友的程度，侵害到她的配偶身分法益，因此決定對丈夫提告求償200萬元。

阿偉則辯稱，妻子出示的照片證據，只能看出他曾經與小玲相約吃飯，無法證明兩人之間有其他親密舉動；此外，他是在離婚訴訟期間被小玲主動搭訕認識，傳送簡訊也只是為了試探小玲是否為妻子派來陷害他的人，他並未做出侵害妻子配偶權的行為。

但台北地院法官檢視證據照片之後認定，阿偉和小玲曾做出共同進出租屋處、牽手、擁抱等親密行為，兩人還互相傳送「我都被魅惑了」、「少來找你，我可捨不得」、「乾脆一起牽手走到人生盡頭」等訊息，顯然已經逾越一般男女通常交友的程度，確實侵害到妻子的配偶身分法益。

法官表示，阿偉和小玲互相傳送簡訊長達4個多月，兩人確實有共同進出租屋處、牽手、擁抱等親密行為，阿偉的行為應該不是單純的「試探」就可以解釋清楚，況且他與妻子的婚姻出現問題和選擇發展婚外情，顯然是兩件事情，難以認定兩者之間有相當的因果關係，最終不採信他的說詞，並判他應賠償妻子40萬元較為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／五億高中生案宣判！　夏男遭判1年6月
被獎金砸醒！　長榮航空突發「2個月員工酬勞」
快訊／張元植墜崖亡！　最後身影曝光
批PLG獎項亂七八糟惹議！　林書豪道歉了
快訊／魏德聖告郭台強詐欺　結果出爐
五億高中生案將宣判！　5大焦點一次看
新一代偷拍狂魔GOGO哥！　上傳至少17部「湯屋系列」
《大熱門》正妹命危　吳宗憲首發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

逆轉！郭婞淳奪金推手涉詐領健保　「護國神醫」林聖章二審判無罪

控侵占《賽德克》版權+票房分紅　魏德聖告郭台強詐欺敗訴

妻外遇老闆拍裸照　夫「差1個月提告」全盤皆輸

67年歷史南投5人小校今吹熄燈號　 「最後上課日」前突起火

23歲男開400萬保時捷載妹出事了　路邊大迴轉遭直行小黃猛撞

新一代偷拍狂魔GOGO哥！至少上傳17部海削　「湯屋系列」成扛壩子

「手機架被偷了」警調監視器發現爆笑真相　竟是芒果幹的！

五億高中生案宣判！　夏男7次穿藍色POLO衫出庭...5大焦點一次看

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

林襄單身中認「我個性有問題」

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

逆轉！郭婞淳奪金推手涉詐領健保　「護國神醫」林聖章二審判無罪

控侵占《賽德克》版權+票房分紅　魏德聖告郭台強詐欺敗訴

妻外遇老闆拍裸照　夫「差1個月提告」全盤皆輸

67年歷史南投5人小校今吹熄燈號　 「最後上課日」前突起火

23歲男開400萬保時捷載妹出事了　路邊大迴轉遭直行小黃猛撞

新一代偷拍狂魔GOGO哥！至少上傳17部海削　「湯屋系列」成扛壩子

「手機架被偷了」警調監視器發現爆笑真相　竟是芒果幹的！

五億高中生案宣判！　夏男7次穿藍色POLO衫出庭...5大焦點一次看

台灣很好「1原因崩潰」　陸人妻下次不來！台人點頭：也受不了

傳食藥署長遭拔官　卓榮泰稱「吳前署長」證實了

快訊／5億高中生案！配偶夏男假結婚拒認罪　遭判刑1年6月

賴清德好鬥性格掀起動盪國運　狹隘格局注定悲慘結局

北市男獨攀嘉明湖失聯…陳屍步道旁100公尺下邊坡！家人心碎招魂

桃機暑假總運量上看800萬人次　含鉛酸電池手持電扇禁上機

博愛座改為「優先席」！社家署預告修法草案　擴大適用對象

拜登批「重罪犯」還激戰A片女星　川普反嗆：他兒子也是

孫安佐被問「會在捷運幹大事嗎」嚴肅回應！揭求情爸媽真相：會還30萬

疫情升溫！新增6例本土M痘　疾管署籲「3族群」快打第2劑疫苗

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批

獨／起底皇池偷拍主嫌　GOGO哥成「台柱」

五億高中生墜樓揭亂倫家醜　案情回顧

繼承愛爸遺志！寵物店女兒批2樓：應感到羞愧

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

不忍了！吉安分局長吳思翰發聲提告

更多熱門

相關新聞

失戀女為愛甜喊「喜歡♥」　結局超衰

失戀女為愛甜喊「喜歡♥」　結局超衰

女子小美（化名）失戀之後開始使用交友軟體，並結識暱稱為「小旭」的網友，雙方發展成情侶關係，她曾傳訊息告白「我喜歡你♥」，沒想到大約1個月之後對方突然失聯，她則被指控涉嫌提供帳戶給詐騙集團，進而挨告。不過，台北地院法官日前審理此案，認為小美有可能也是「受害者」，最終裁定無罪。

醉漢跌倒怒踹救護員　賠8萬換緩刑

醉漢跌倒怒踹救護員　賠8萬換緩刑

女求職遭詐團監禁　脫逃報警卻挨告

女求職遭詐團監禁　脫逃報警卻挨告

外送員拒送上樓　她嫌態度差反挨罰2千

外送員拒送上樓　她嫌態度差反挨罰2千

傘放店外被拿走　她隨手再拿一把挨告

傘放店外被拿走　她隨手再拿一把挨告

關鍵字：

台北地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

施工方挺2樓上個月還嗆「你走了，大家放鞭炮慶祝」

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　父子將合體上陣

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

蕭敬騰霸氣包下大樓螢幕　肉麻放閃大16歲愛妻

遭車撞紀錄20次↑！「阿彌陀佛姐」身世曝

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面