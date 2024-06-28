人夫還沒離婚被搭訕　「約吃飯」慘賠40萬元

記者黃翊婷／台北報導

男子阿偉（化名）被指控在2022年3月至2023年7月間，與搭訕認識的女子小玲（化名）發生婚外情，因而遭妻子提告求償200萬元。雖然阿偉否認與小玲有「超友誼」的關係，但台北地院法官不採信，日前判他應賠償妻子40萬元較為適當。

▲阿偉認為，照片只能證明他和小玲一起吃過飯，不能證明兩人之間有踰矩行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿偉的妻子在判決書中主張，阿偉在2022年3月至2023年7月間與小玲多次出遊、聚餐、共同進出租屋處，還做出牽手、擁抱、傳送曖昧簡訊等親密舉動，兩人互動密切，已經逾越一般男女通常交友的程度，侵害到她的配偶身分法益，因此決定對丈夫提告求償200萬元。

阿偉則辯稱，妻子出示的照片證據，只能看出他曾經與小玲相約吃飯，無法證明兩人之間有其他親密舉動；此外，他是在離婚訴訟期間被小玲主動搭訕認識，傳送簡訊也只是為了試探小玲是否為妻子派來陷害他的人，他並未做出侵害妻子配偶權的行為。

但台北地院法官檢視證據照片之後認定，阿偉和小玲曾做出共同進出租屋處、牽手、擁抱等親密行為，兩人還互相傳送「我都被魅惑了」、「少來找你，我可捨不得」、「乾脆一起牽手走到人生盡頭」等訊息，顯然已經逾越一般男女通常交友的程度，確實侵害到妻子的配偶身分法益。

法官表示，阿偉和小玲互相傳送簡訊長達4個多月，兩人確實有共同進出租屋處、牽手、擁抱等親密行為，阿偉的行為應該不是單純的「試探」就可以解釋清楚，況且他與妻子的婚姻出現問題和選擇發展婚外情，顯然是兩件事情，難以認定兩者之間有相當的因果關係，最終不採信他的說詞，並判他應賠償妻子40萬元較為適當，全案仍可上訴。